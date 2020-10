Baloncesto.-Hereda San Pablo Burgos derriba otra puerta

04/10/2020 Los jugadores del Hereda San Pablo Burgos celebran su título en la FIBA Champions League BALCANES EUROPA DEPORTES GRECIA FIBA



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Hereda San Pablo Burgos se proclamó este domingo brillante campeón de la FIBA Basketball Champions League tras realizar una tercera exhibición en la 'Final a 8' de Atenas al batir en la final al AEK griego por 85-74.



El equipo burgalés debutaba en la temporada 2019-2020 en competición europea, pero la pandemia frenó su andadura hasta este mes de octubre cuando le volvió a citar en Atenas para medirse a otros siete rivales. Meses antes ya había demostrado su capacidad competitiva en la Fase Final de la Liga Endesa alcanzando las semifinales dejando fuera al Real Madrid y en un mítico escenario como el OAKA derribó otra puerta más presentándose en sociedad al baloncesto continental.



El conjunto que entrena Joan Peñarroya, con cinco años de vida, cerró la fase final diseñada por FIBA para decidir el campeón de su competición con una nueva exhibición y ante otro rival con mucha más experiencia e historia en el Viejo Continente y repleto de jugadores acostumbrados a partidos europeos del máximo nivel como Rice, Langford, Lojeski, Maciulis o Slaughter.



Pero tras deshacerse con contundencia del Hapoel israelí y del Dijon francés, no le tembló el pulso para evitar la fiesta en casa del conjunto ateniense tras una final donde empezó nervioso y errático, pero en la que se desató después de los primeros diez minutos para quitarle de forma inesperada todo atisbo de emoción. Dentro de la gran actuación colectiva burgalesa, sobresalió Thaddus McFadden, autor de 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias.



De todos modos, AEK salió muy fuerte y asustó de inicio con un preocupante 14-24 tras un horrendo final del primer cuarto. Sin embargo, San Pablo Burgos reaccionó de la mejor forma posible y encontró el acierto en el triple que no había tenido en los diez primeros minutos. De la mano del veterano Cook, el equipo burgalés le endosó un brutal parcial de 35-12 para llegar al descanso con una buena renta (49-36).



La esperada reacción del AEK no llegó gracias a la intensidad que mantuvieron en la pista los de Joan Peñarroya, que encontraron siempre un triple para responder a cualquier amago de acercarse en el marcador de su rival. El conjunto ateniense, con el 'MVP' Langford bien frenado y apabullado en el rebote, llegó a estar 18 abajo (56-38) y cuando intentó volver a meterse en el encuentro, el conjunto castellano-leonés le endosó tres triples para frenarle.



En el último cuarto, el San Pablo Burgos no acusó los nervios de verse cerca de entrar en la historia y cuando el AEK volvió a amagar con poner emoción (75-63), volvió a aparecer su mano desde el triple para sentenciar y poder disfrutar de su victoria y unirse en el palmarés a Iberostar Tenerife.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: HEREDA SAN PABLO BURGOS, 85 - AEK ATENAS, 74 (49-36, al descanso).



--EQUIPOS.



HEREDA SAN PABLO BURGOS: Renfroe (11), Benite (11), Rabaseda (5), Rivero (2) y Krajic (1) --cinco inicial-- McFadden (18), Sakho (2), Cook (15), Horton (8) y Salvo (12).



AEK ATENAS: Gkikas (5), Langford (11), Chrysikopoulos (8), Moreira (5) y Jankovic (1) --cinco inicial-- Rice (17), Slaughter (8), Maciulis (6), Zisis (4), Lojeski (9), Rogkavapoulus (-).



--PARCIALES: 14-24, 35-12, 19-13 y 17-25.



--ÁRBITROS: Mazzoni (ITA), Rosso (FRA) y Viator (FRA). Sin eliminados.



--PABELLÓN: OAKA.