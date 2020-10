Armenia/Azerbaiyán.- Nagorno Karabaj suspende sus ataques contra la ciudad azerí de Ganyá para "evitar víctimas civiles"

El ataque sobre la ciudad deja al menos un muerto y cuatro heridos, según Azerbaiyán



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente del enclave proarmenio y autoproclamada república de Nagorno Karabaj, Araik Arutiunian, ha dado orden de suspender los bombardeos sobre Ganyá, la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán, para evitar víctimas entre la población civil.



Estos ataques, ocurridos a primera hora contra varias ciudades azeríes, han sido una respuesta según el enclave a un bombardeo previo sobre su capital, Stepanakert, que habría destruido una central eléctrica entre otros objetivos.



"He ordenado un alto el fuego ahora mismo para evitar víctimas entre la población civil indefensa. Si el enemigo no saca las conclusiones pertinentes, seguiremos realizando ataques, constantes y contundentes, para destruir al Ejército (de Azerbaiyán) y la retaguardia de nuestros contrincantes", ha hecho saber Arutiunian en su cuenta de Facebook.



En este sentido, el Ministerio de Exteriores azerí ha denunciado que al menos una persona ha perdido la vida y otras cuatro resultaron heridas este domingo en el ataque a Ganyá, pero han desmentido que el aeródromo hubiera sido destruido, tal y como aseguraron en un primer momento las autoridades karabajíes.



"Un civil ha muerto y cuatro resultaron heridos luego de que las Fuerzas Armadas de Armenia bombardearan con misiles Ganyá, la segunda ciudad más poblada de Azerbaiyán, situada a 60 kilómetros de la frontera. La ciudad sufrió daños enormes", ha hecho saber el Ministerio de Exteriores azerí en su cuenta de Twitter.



Armenia, valedora del enclave, se ha desmarcado de este bombardeo, iniciado a título propio por las fuerzas karabajíes. En este sentido, la portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Shushan Stepanian, ha asegurado en Facebook que "desde el territorio de la República de Armenia no se están realizando ningunos disparos en dirección de Azerbaiyán".



Armenia y Azerbaiyán se disputan este territorio, de mayoría étnica armenia, desde principios del siglo pasado, pero fue tras la caída de la Unión Soviética cuando tuvo lugar una guerra entre ambos países entre 1991 y 1994.



Aproximadamente 30.000 personas murieron antes de que se decretara un alto el fuego en 1994, que desde entonces se ha roto de forma intermitente. Al término del conflicto, Armenia, que apoya el derecho a la autodeterminación de Nagorno Karabaj, se hizo con el control de la zona, ocupando algunos territorios de Azerbaiyán, que supedita cualquier cese de las hostilidades a la devolución de estas áreas.