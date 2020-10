Al Inter no le basta un gol de Lautaro para ganar al Lazio (1-1)

EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Roma, 4 oct (EFE).- El tercer gol en tres partidos del argentino Lautaro Martínez no fue suficiente este domingo para dar tres puntos al Inter de Milán, que no pasó del 1-1 en el campo del Lazio y se quedó a dos del liderato, ocupado por un Atalanta que aplastó 5-2 al Cagliari.

Lautaro regresó al once titular tras empezar en el banquillo el miércoles contra el Benevento y mostró su olfato goleador al aprovechar un balón suelto en el área pequeña para adelantar al Inter, pero el Lazio, pese a perder a hasta tres jugadores por lesión, consiguió la igualada en la reanudación con un cabezazo del serbio Sergej Milinkovic-Savic.

El Inter de Antonio Conte, en el que también fueron titulares el chileno Arturo Vidal y el marroquí Achraf Hakimi, de nuevo uno de los mejores del partido, tuvo el demérito de no capitalizar su gran primera mitad ni la superioridad numérica de los últimos veinte minutos.

De hecho, en un altercado entre Vidal e Immobile, el internacional italiano fue expulsado por roja directa y dejó al Lazio con diez. Era el minuto 70 y el Inter apretó más en el tramo final, pero sus oportunidades de victoria se acabaron en el 85, cuando un remate del croata Marcelo Brozovic, desviado por la defensa, se estrelló contra un poste.

Aumentó el nerviosismo en ambos conjuntos y, segundos después del remate al palo, también el Inter se quedó con diez por la roja a Stefano Sensi tras una polémica con el español Patric Gabarrón.

Con este 1-1 el Inter se deja sus primeros puntos del curso y se queda segundo en la tabla, empatado con el Sassuolo, a dos unidades del líder Atalanta, que cuenta sus partidos por victorias y que ya acumula trece goles en tres jornadas.