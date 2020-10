Al Asad dice que no habrá éxito en el diálogo sirio si hay interferencia externa

El humo asciende tras un ataque aéreo sobre los Altos del Golán sirios, en el pueblo Arab Asudi, sureste de la provincia Al Quneitra. EFE/Atef Safadi/Archivo

Moscú, 4 oct (EFE).- El presidente de Siria, Bachar al Asad, afirmó hoy que las próximas reuniones del Comité Constitucional bajo los auspicios de la ONU solo tendrán éxito si el diálogo es entre sirios y no hay interferencia extranjera.

"Si el diálogo es entre sirios, tendrá éxito, pero mientras haya interferencia extranjeras las negociaciones no prosperarán", dijo en una entrevista a la cadena de televisión rusa Zvezda.

Al Asad sostuvo que por un lado está representado el Gobierno sirio en el Comité Constitucional y por otro "otra parte que ha sido elegida por Turquía", en referencia a los grupos rebeldes.

"Turquía y otros países detrás, como EEUU y otros, no tienen ningún interés en alcanzar resultados tangibles en las deliberaciones del Comité. Buscan debilitar y desmantelar el Estado; eso es exactamente lo que ocurre en otras regiones en las que EEUU interfiere e impone una Constitución que lleva a agitación y caos en lugar de conducir a estabilidad", señaló el presidente sirio.

"Eso es algo que no aceptamos y no negociaremos cosas que socaven la estabilidad de Siria", añadió.

Al Asad sostuvo que, si se quiere lograr resultados en el diálogo, "todas esas personas deben tomar en cuenta lo que quiere el pueblo sirio en sus diferentes secciones y afiliaciones políticas".

"Creo que las próximas rondas de negociaciones lo demostrarán con mayor claridad", afirmó.

El Comité Constitucional sirio está constituido por representantes del Gobierno, la oposición y la sociedad civil que deben redactar una nueva Constitución.

El objetivo es permitir elecciones generales libres y transparentes y que se ponga fin de forma definitiva a la guerra civil en Siria, que empezó en 2011 y que ha provocado que la mitad de sus habitantes se conviertan en refugiados (la mayoría en países vecinos) o en desplazados internos.