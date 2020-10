2-0. Roncaglia y Calleri dan los tres puntos a Osasuna frente al Celta

El centrocampista peruano del Celta de Vigo Renato Tapia (d) pasa junto a los jugadores del Osasuna que celebran el gol marcado por su compañeroFacundo Roncaglia durante el partido de LaLiga Santander de fútbol disputado este domingo en el Estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/Jesús Diges

Pamplona, 04 oct (EFE).- Osasuna venció al Celta de Vigo por 2-0 gracias a los goles de los argentinos Roncaglia y Calleri que sirvieron para llevarse tres importantes puntos ante un conjunto gallego que mostró un bajo rendimiento.

Rojos y azules comenzaron el partido de manera pareja antes de que Osasuna tomase el mando del encuentro con un juego más reconocible que hizo que los navarros hicieran más méritos para adelantarse en el marcador.

En el ecuador de la primera mitad, Facundo Roncaglia golpeó el esférico a 28 metros de la portería de Villar para adelantar a su equipo en el marcador gracias a un excepcional zapatazo cruzado ante el que poco pudo hacer el meta gallego. La ley del ex se cumplió entonces.

El Celta trató de buscar a Iago Aspas y Nolito sin mucho éxito debido al cansancio acumulado de los hombres de Óscar García, quienes llegaron a Pamplona tres días después de la derrota sufrida ante el Barcelona.

El genio de Moaña intentó tirar del carro de su equipo como acostumbra habitualmente, pero finalmente se llegó al final de una primera mitad con pocas ocasiones claras de gol.

La lluvia apareció en El Sadar para dejar el césped más rápido con la consiguiente peligrosidad que ello conlleva. Calleri avisó de cabeza, pero su remate se marchó por encima del arco.

Osasuna consiguió anular al Celta con una presión que ahogó a unos gallegos que no conseguían acercarse a la meta de Sergio Herrera a pesar de que García dio entrada a jugadores ofensivos como Emre Mor o Santi Mina.

Un disparo fallido de Roncaglia con la pierna izquierda supuso un fuerte centro en el que su compatriota, Calleri, metió valiente la cabeza para introducir el esférico en la portería de Villar. 2-0 y los navarros pusieron más tierra de por medio.

Finalmente, De Burgos Bengoetxea decretó el final de un partido en el que Osasuna se llevo tres puntos antes unos vigueses que no mostraron la versión que su afición espera de unos futbolistas con calidad para luchar por mayores metas.

2 – Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Unai García (Adrián m. 90), David García, Íñigo Pérez; Rubén García, Oier (Nacho Vidal m. 83), Torró, Kike Barja (Jony, m.64); Calleri, Enric Gallego (Moncayola, m.64)

0 – Celta: Villar; Mallo, Aidoo, Murillo, Olaza; Baeza (Mor, m.60), Okay, Tapia (Mina, m.73), Denis; Aspas, Nolito (Rodríguez, m.81).

Goles: Roncaglia 1-0 (m. 23), Calleri 2-0 (m.76).

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco), asistido por Díaz Pérez Del Palomar y Nuñez Fernández. El colegiado vasco mostró amarilla Oier, Rubén García y David García por parte de Osasuna y a Tapia, Murillo y Miguel Rodríguez por parte del Celta.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada cinco de la Liga Santander disputado en el estadio de El Sadar.