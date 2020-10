"Volveré pronto", dice Trump en video en Twitter

El presidente de Estados Unidos dijo el sábado que se siente "mucho mejor" tras haber contraído la covid 19 y prometió que "pronto" volverá a sus actividades.

"Llegué aquí y no me sentía muy bien", dijo Trump, quien está siento tratado en el hospital militar Walter Reed. "Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para que pueda volver", dijo en un video divulgado en su cuenta de Twitter.

"Pienso que volveré pronto y deseo terminar la campaña (electoral) de la forma en la que la empezamos", agregó.

