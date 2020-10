Trump no tiene fiebre, no necesita oxígeno y está trabajando, según médicos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, a su llegada al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, EE.UU., el 2 de octubre de 2020. EFE/EPA/Oliver Contreras

Washington, 3 oct (EFE).- El equipo médico que trata al presidente estadounidense, Donald Trump, en un hospital militar por su infección de COVID-19 aseguró este sábado que el mandatario ya no tiene fiebre, no necesita oxígeno, está trabajando y evoluciona "muy bien".

El doctor del presidente, Sean Conley, aseguró en rueda de prensa que Trump mantiene una terapia del antiviral Remdesivir de cinco días y que irán decidiendo sobre la marcha si es necesario que siga recibiendo tratamiento y vigilancia en el hospital militar de Walter Reed, a las afueras de Washington, donde fue ingresado la tarde de ayer, o puede regresar a la Casa Blanca.

El mandatario tiene un nivel de saturación de oxígeno en sangre del 96 % y "todo indica que no necesitará oxígeno", según Conley, quien estuvo acompañado por el equipo médico y de enfermería que atiende al presidente en la planta presidencial del nosocomio.