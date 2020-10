Thomas no volverá al campo esta semana con los Saints

El receptor Michael Thomas de los Saints de Nueva Orleans. EFE/EPA/DAN ANDERSON/Archivo

Nueva Orleans (EE.UU.), 2 oct (EFE).- El receptor Michael Thomas no regresará al campo de juego esta semana debido a su lesión de tobillo y se convirtió en uno de los seis titulares de los Saints de Nueva Orleans descartados para el partido del domingo contra los Lions de Detroit.

Además de Thomas, los Saints tampoco contarán con sus dos esquineros titulares, Marshon Lattimore tiene una lesión en el tendón de la corva y Janoris Jenkins en el hombro, el ala cerrada Jared Cook (ingle), el guardia Andrus Peat (tobillo) y el ala defensiva Marcus Davenport (codo y dedo del pie).

Thomas, quien ha estado sin actividad por un esguince de tobillo desde la primera semana del campeonato, volvió a practicar esta semana y entrenó de forma limitada todos los días.

Pero los Saints aparentemente no quieren apresurarlo a regresar a la actividad.

No está claro si estará listo para jugar en la quinta semana, cuando los Saints reciban a los Chargers de Los Ángeles, y el equipo tiene descanso en la sexta semana.