Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Pablo Carreño se mete en octavos tras acabar con Roberto Bautista y Paula Badosa sigue 'on fire'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El tenista español Pablo Carreño se ha convertido este sábado en el primero de la 'Armada' en clasificarse para los octavos de final de Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, después de acabar con su compatriota Roberto Bautista en un intenso partido (6-4, 6-3, 5-7 y 6-4), mientras que Paula Badosa firmó una victoria muy meritoria que le permite superar la primera semana en París.



Carreño necesitó 3 horas y 22 minutos para tumbar al castellonense y deshacer el empate que mantenían ambos en los enfrentamientos directos. El gijonés demostró su buen momento de forma y -sobre todo- su capacidad de adaptación a la tierra batida tras una gira tan extensa en Estados Unidos. Allí fue semifinalista del US Open, el gran logro de su carrera.



Ese es el mejor aval para el asturiano, que tuvo un revés en el tercer set y debió reponerse en el cuarto para dejar el triunfo de su lado. Bautista lo intentó hasta el final, pero pareció sufrir algún problema físico que no le permitió rendir al cien por cien.



El triunfo de Carreño le mete en octavos de final de Roland Garros por tercera vez en su carrera, ronda en la que se medirá este lunes al alemán Daniel Altmaier, un tenista procedente de la fase previa, y que no debería suponer muchos problemas para alcanzar los cuartos.



Quien no pudo superar los dieciseisavos de final fue Roberto Carballés, que llegaba al duelo contra Grigor Dimitrov después de un histórico triunfo ante el canadiense Denis Shapovalov. Su primera victoria ante un 'top ten' no tuvo continuidad este sábado y se vio obligado a la retirada en el segundo asalto cuando caía por 6-1 y 6-3. Carballés sufrió problemas estomacales que le derivaron en fiebre y malestar.



Por otro lado, la jornada en el cuadro masculino la cerró el triunfo del número uno del mundo, Novak Djokovic, ante el colombiano Daniel Galán de forma muy cómoda (6-0, 6-3 y 6-2). El jugador serbio -que necesitó menos de dos horas para ganar el partido- se adaptó a todas las condiciones después de haber empezado al aire libre y terminar con la Philippe Chatrier techada por culpa de la intensa lluvia. Su rival en octavos será el ruso Karen Kachánov.



BADOSA HACE HISTORIA.



Por su parte, Paula Badosa logró un triunfo sensacional en su primera participación en el cuadro femenino absoluto de Roland Garros tras superar a la letona Jelena Ostapenko en un duelo de ganadoras del torneo francés en su versión junior en 2015 y 2017. La española, nacida en Estados Unidos, está firmando la mejor semana de su carrera y este sábado volvió a demostrarlo.



Badosa se llevó el envite por 6-4 y 6-3 en una hora y 22 minutos de partido, dejando sin respuesta a la letona cuando tuvo opciones de levantarse. La catalana firmó nueve saques directos y estuvo pletórica desde el fondo de la pista. Está claro que el cambio de entrenador (Javier Martí) y de residencia, a Madrid, le han sentado muy bien.



Su rival en octavos de final será la tenista será la veterana alemana Laura Siegemund, de 32 años, que está jugando a un gran nivel y será un hueso duro de roer para Badosa, reciente semifinalista en Estambul demostrando su idilio con la tierra batida, la superficie donde mejor se desenvuelve.



Además, Garbiñe Muguruza -cuyo partido de dieciseisavos estaba previsto para este sábado- se vio interrumpido por la lluvia cuando apenas se había disputado el primer juego ante Danielle Collins.