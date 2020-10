Salvini afronta la audiencia preliminar de juicio por el secuestro de migrantes

EFE/EPA/Riccardo Antimiani/Archivo

Roma, 3 oct (EFE).- El exministro del Interior italiano y líder de la Liga se presentará hoy en el Tribunal de Catania, en Sicilia, para la audiencia preliminar del proceso en el que está imputado por el secuestro de personas, al bloquear durante cinco días a los migrantes a bordo del barco Gregoretti de la Guardia Costera.

En vista del proceso, Salvini organizó tres días de mítines en Sicilia y llamó a todos los parlamentarios del centroderecha a darle apoyo.

Justo antes de entrar en el Tribunal tomó un café con los otros líderes de la derecha, Giorgia Meloni de Fratelli di Italia y Antonio Tajani de Forza Italia, que acudieron a la ciudad siciliana para mostrarle su apoyo.

"Vivimos un momento de suspensión de la democracia. Mi juicio es una violación de la Constitución. Nunca pensé que iría a la corte, pero no me avergüenzo", dijo Salvini anoche en el último mitin organizado en el puerto de Catania.

"Es nuestro sólido aliado. Pero también y sobre todo defendemos un principio sacrosanto: un ministro que hace lo que la mayoría de los italianos le han pedido, no puede ser juzgado por eso", expresó Meloni.

CATANIA SE DESPERTÓ BLINDADA

Catania se despertó blindada para evitar contactos entre aquellos que se manifestarán hoy contra el exministro y sus correligionarios

Salvini ha explicado que decidirá sólo en el último momento si realizar una declaración en el proceso, que se celebrará a puerta cerrada.

Como parte civil en el proceso se presentará la única familia de migrantes que se encontraba a bordo del barco Gregoretti y que se quedó en Sicilia, los nigerianos Jafra y Aishat Saha y sus tres hijos, uno de ellos nació poco después del desembarco.

En esta audiencia, el juez de la audiencia preliminar tendrá que decidir tras escuchar a todas las partes y recibir las pruebas si abrir el juicio oral o archivar la causa.

A esta vista se ha llegado después de que el pasado febrero, el Senado aprobó retirar la inmunidad de Salvini, por expresa decisión del exministro que animó a los senadores de su partido a votar a favor.

Los hechos se refieren a cuando del 27 al 31 de julio de 2019, Salvini bloqueó al barco Gregoretti, que tenía a 135 inmigrantes a bordo, resultado de dos operaciones de salvamento diferentes llevadas a cabo por las autoridades italianas en aguas maltesas a petición de La Valeta.

Salvini argumenta que el mismo mecanismo también se aplicó en varios episodios posteriores, cuando él ya no estaba Interior, como en el caso del barco "Ocean Viking", que permaneció en el mar del 18 al 29 de octubre de 2019 antes de la concesión de un puerto de desembarco en Italia, a la espera de que París, Berlín y Roma encontraran una solución.

Además, Salvini rechaza enérgicamente la posibilidad de un secuestro también porque "no se ha producido ninguna privación ilegal de la libertad personal, a la espera de la organización de su traslado a su destino final".

El Tribunal de Ministros de Catania explicó en su petición de proceso que las reglas contenidas en el Decreto de seguridad aprobado por el Gobierno de Salvini que imponía el bloqueo de los barcos de migrantes rescatados no podía aplicarse a naves militares.