Perú.- Diez detenidos, algunos cercanos al presidente Vizcarra, por la trama de corrupción 'Swing' en Perú

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Diez personas han sido detenidas este viernes, algunas de ellas cercanas al presidente de Perú, Martín Vizcarra, por la trama de corrupción que investiga la adjudicación de unos contratos para dar charlas motivacionales al cantante Richard Cisneros, alias 'Richard Swing'.



Entre las personas detenidas, aparte del propio cantante, se encuentran la ex secretaria general del palacio de Gobierno, Mirian Morales Córdova, el exasesor del presidente, Óscar Vásquez, y la exsecretaria del Despacho Presidencial, Karem Roca, según ha recogido el diario peruano 'El Comercio'.



A estas figuras, ligadas al entorno del presidente peruano, Martín Vizcarra, hay que añadir otros seis exfuncionarios del Ministerio de Cultura.



La Justicia investiga una presunta trama corrupta en la contratación de este cantante para impartir cursos motivacionales por un montante de 155.000 soles (más de 35.000 euros) debido a su supuesta amistad con Vizcarra.



Según la Fiscalía Anticorrupción del país, se encontró indicio de delito contra el presidente, ya que Cisneros habría utilizado su "amistad o cercanía" para acceder a contratos "innecesarios" a juicio de la fiscal encargada del caso.



Vizcarra ha afirmado en un acto que respeta "la independencia de las instituciones que administran justicia en el país", pero discrepa "en el uso de la detención preliminar, como ya se ha visto en diversos casos judiciales".



Para el mandatario, la "detención preliminar" no es "proporcional" para el caso porque debe usarse para "delitos muy graves" y cuando haya "riesgo de fuga". Además, ha señalado, según recoge un comunicado de Presidencia tras un acto, que cuando termine la investigación, se determinará que "no hay motivo para una sanción", aunque "ya se habrá manchado el honra de esas personas".



Hace dos semanas Vizcarra superó una moción de censura interpuesta contra él en el Congreso peruano por su presunta implicación en este caso.