Periodistas de Nicaragua anuncian que recurrirán contra la ley de ciberdelitos

Abigail Hernández (c), miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes, PCIN, participa de una conferencia de prensa para dar a conocer un pronunciamiento en contra de la ley de ciberdelitos, este viernes, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 2 oct (EFE).- El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) dijo este viernes que recurrirán por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, una vez sea aprobada por la Asamblea Nacional, en donde los sandinistas, promotores de esa iniciativa, tienen mayoría absoluta.

El comunicador Sergio Marín Cuernavaca, directivo del PCIN, dijo en rueda de prensa que agotarán la vía legal en Nicaragua para luego entablar "un juicio internacional en contra del régimen de Daniel Ortega".

Marín Cuernavaca, director de la plataforma digital La Mesa Redonsa, indicó que recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia, a la que señaló de ser un poder del Estado al servicio del presidente Ortega, pero que igual tienen que agotar las vías legales internas.

Además del recurso, aseguró que harán un periplo por diversas embajadas acreditadas en Nicaragua para explicar el por qué de su condena y rechazo a esa ley, que catalogan como "Ley Bozal" o "Ley Mordaza".

LLAMADO A COMUNIDAD INTERNACIONAL

Asimismo, el PCIN hizo un llamado a la comunidad internacional "para que tomen nota de lo que está ocurriendo en Nicaragua" con ese proyecto y la iniciativa de Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, que, a juicio de Marín Cornavaca, "laceran y vulneran los derechos de los nicaragüenses".

Mientras tanto, afirmó, informarán "para resistir" y resistirán "para informar".

"La prensa independiente no ha mentido, la prensa independiente ha denunciado con pruebas, la prensa independiente ha sido responsable", dijo, por su lado, la comunicadora Abigail Hernández, también directiva del PCIN.

Hernández advirtió que "un país que no tiene prensa independiente, es un país que muere día a día".

Además, alertó que esa iniciativa no afecta únicamente a los medios tradicionales y alternativos, sino también a cualquier usuario de redes sociales.

El PCIN hizo un llamado a seguir informando, a mantenerse unidos y a denunciar en todos los foros "esta nueva escalada de represión del régimen, porque quiere acabar con la libertad de expresión y con la libertad de prensa en Nicaragua", según Marín Cornavaca.

Esas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una cadena de radio y redes de noticias contra la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, calificada como "Ley Mordaza" por el Foro de Prensa de Nicaragua.

A UN AÑO DE ELECCIONES

El Ejecutivo sandinista, a través de sus diputados en la Asamblea Nacional, está promoviendo esos controvertidos proyectos de leyes, en medio de la grave crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, y a un año de la celebración de las próximas elecciones nacionales.

Diferentes sectores de la oposición nicaragüense, organismos humanitarios, gremios empresariales, entre otros, han expresado su rechazo a esas iniciativas bajo el argumento de que busca controlar, neutralizar y "criminalizar" a la disidencia organizada, a las ONG, a los partidos políticos, a la sociedad civil y a la prensa independiente.

El jueves, el denominado Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua rechazó la ley de ciberdelitos que plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y pedir la extradición de quienes atenten contra la seguridad del Estado.

Según ese foro, esa ley persigue censurar, amenaza a periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. A su vez, apunta a controlar y censurar la información en internet, criminaliza a los informantes e impediría las investigaciones periodísticas, entre otros.

Las polémicas iniciativas han sido remitidas a varias comisiones legislativas, incluida la de Asuntos Jurídicos, que será la encargada de presentar el dictamen antes de ser discutido en el plenario en una fecha aún no precisada.