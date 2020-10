Partidos tendrán que garantizar recursos para candidatos negros en Brasil

Vista de una sesión del Supremo Tribunal Federal en Brasilia (Brasil). EFE/FERNANDO BIZERRA JR/Archivo

Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- Los candidatos negros que disputarán las elecciones municipales de noviembre próximo en Brasil tendrán derecho a recibir de sus partidos políticos un aporte financiero proporcional al que se otorga a los candidatos blancos, según una decisión anunciada este sábado por la Corte Suprema.

El Supremo Tribunal Federal (STF), por diez votos a favor y uno en contra en una elección virtual en que los magistrados tuvieron plazo para expresarse hasta la medianoche del viernes, decidió que ya es válida para las elecciones municipales de noviembre la norma que el Tribunal Electoral aprobó en agosto pasado y que tan solo comenzaría a regir en las presidenciales y legislativas de 2022.

La decisión determina una distribución proporcional para candidatos negros y blancos tanto de los recursos que los partidos reciben del Estado para financiar sus actividades como del tiempo de propaganda electoral gratuita al que las formaciones tienen derecho en redes de radio y televisión.

Como una ley anterior ya determinaba que los partidos tienen que ofrecerle a los negros una participación de al menos el 30 % en sus listas de candidatos a los diferentes cargos proporcionales, la nueva legislación le otorga a los candidatos negros al menos el 30 % de los recursos y del tiempo de los partidos para sus aspirantes.

La nueva iniciativa se hizo necesaria debido a que los partidos incluían candidatos negros en sus listas tan solo para completar la cuota mínima pero no les ofrecían recursos para sus campaña ni los incentivaban a buscar votos.

Ambas normas de acción afirmativa buscan elevar la participación de los negros en la política en Brasil, un país en donde representan más de la mitad de la población (56,2 %) pero tan solo tienen el 24,4 % en las sillas de la Cámara de Diputados y el 28,9 % en los Legislativos regionales.

PARTIDOS PRIVILEGIAN LOS BLANCOS

Los partidos políticos brasileños tradicionalmente privilegiaban a sus candidatos blancos y de sexo masculino, que se quedaban con los primeros puestos en las listas electorales y con la mayoría de los recursos y del tiempo de propaganda.

Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, mientras que cerca del 10 % de los candidatos blancos a diputado federal recibió de sus partidos aportes por más de un millón de reales (unos 178.570 dólares) para sus campañas en las elecciones legislativas de 2018, entre los negros ese porcentaje solo fue del 2,7 %.

Los dirigentes de la mayoría de los partidos ya expresaron su insatisfacción con la medida y alegan que la misma no ha sido reglamentada y que existe incertidumbre sobre su aplicación.

"Para mí no hay ninguna duda de que las políticas públicas tendentes a incentivar la presentación de candidaturas de personas negras a cargos electivos prestan homenaje a los valores constitucionales de ciudadanía y de dignidad humana", afirmó el magistrado Ricardo Lewandowski, instructor del proceso, en su sentencia.

Las políticas públicas de incentivo a las candidaturas de negros permitieron que el porcentaje de aspirantes negros superara por primera vez al de blancos en las elecciones municipales de este año.

Según los datos del Tribunal Superior Electoral, al menos 272.000 personas que se declaran negros o mulatos inscribieron sus candidatura para las elecciones de noviembre, en que se definirán alcaldes, vicealcaldes y concejales de las más de 5.500 ciudades brasileñas.

Ese número representa el 49,9 % del total de candidatos inscritos y supera los 260.600 aspirantes blancos (47,8 %) por primera vez en la historia en elecciones brasileñas.

En las últimas elecciones municipales, en 2016, los blancos eran el 52,4 % de los candidatos y los negros el 47,8 %.

Pese a esa mejoría, el porcentaje de blancos que son candidatos a alcalde llega al 63 % del total y baja al 47 % entre los aspirantes a mandatos como concejales.