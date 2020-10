Paraguayo González y argentino Freire dan positivo de COVID-19 en Pumas de México

Foto de archivo de jugadores de Pumas celebrando un gol en partido de la Liga MX. Estadio Azteca, Ciudad de México. 9 de diciembre de 2018. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO, 2 oct (Reuters) - El delantero paraguayo Carlos González y el defensor argentino Nicolás Freire del club Pumas UNAM dieron positivo de COVID-19, informaron el viernes los jugadores.

Antes de que los jugadores dijeran que ellos fueron los positivos, el club de la Universidad Nacional Autónoma de México informó los casos sin dar el nombre de los afectados.

"Les comparto que desafortunadamente soy uno de los casos positivos a COVID-19, aunque presenté síntomas leves, afortunadamente no prosperaron y me encuentro bien, espero regresar muy pronto. Los invito a que no bajen la guardia y se sigan cuidando", publicó González en sus redes sociales.

Los casos se dan a conocer un día antes de que el club de la Universidad Nacional Autónoma de México enfrente al América en la decimotercera jornada del torneo Guard1anes del fútbol mexicano.

"Será difícil no estar con mis compañeros en un partido tan importante, pero desde casa estará apoyándolos y estoy seguro de que se logará un buen resultado", agregó González.

Más de 34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1,017,804​ han muerto, según un recuento de Reuters. [nL8N2GT0OB]

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)