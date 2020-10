Pakistán.- El Gobierno paquistaní censura las informaciones de la violación en grupo a una madre delante de sus hijos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La autoridad reguladora de comunicaciones de Pakistán ha prohibido a los medios de comunicación que informen de la violación en grupo a una madre delante de sus hijos al considerar que las noticias podrían afectar el desarrollo de la investigación, objeto de fuertes protestas después de que un destacado policía acusara a la víctima de la agresión.



La Autoridad Reguladora de Medios ha ordenado a canales de televisión y periódicos que se abstengan de seguir el caso porque su "temeraria" cobertura podría dañar las pruebas de la investigación.



"Por lo tanto, todos los canales de televisión por satélite (noticias y de actualidad) tendrán que cumplir on las órdenes del honorable Tribunal Antiterrorista de Lahore con respecto al incidente, en letra y espíritu, y abstenerse de emitir cualquier contenido con respecto al presente caso, en el futuro", según la directiva emitida por el director general de la autoridad, Muhammad Tahir, recogida por el diario 'Dawn'.



Mientras, ONG como Amnistía Internacional, así como organizaciones locales, han denunciado el cese inmediato del agente, que culpó a la víctima de caminar sola con sus hijos por la calle antes de que fuera violada en una autopista de la ciudad de Lahore, en el este del país.



La Policía ha detenido a uno de los acusados, pero el principal sospechoso de la violación, cometida hace casi un mes, todavía sigue libre.



"Las agencias de seguridad están culpando a los medios de su propio fracaso", ha denunciado el máximo responsable de la Unión Federal de Periodistas de Pakistán, Afzal Butt. "Esta prohibición es un tétrico ejemplo de censura", ha lamentado en declaraciones a DPA.



Por su parte, la Comisión para los Derechos Humanos de Pakistán ha calificado la prohibición de "absurda" y ha pedido al Gobierno que no la use como excusa para ocultar su fracaso a la hora de encontrar al sospechoso.