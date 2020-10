O.Próximo.- Al Fatá aprueba un "liderazgo palestino unificado" para desarrollar la "resistencia popular contra Israel"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El movimiento Al Fatá, que lidera el presidente palestino, Mahmud Abbas, ha aprobado este sábado la formación de un llamado "liderazgo palestino unificado" para desarrollar una "resistencia popular contra Israel", como parte de la serie de acuerdos alcanzados con el movimiento islamista Hamás y otras facciones y que comprenden, entre otros aspectos, la futura celebración de elecciones en los territorios, según ha informado un alto responsable del movimiento.



Este liderazgo unificado sería responsable de "desarrollar y activar la resistencia popular y las actividades nacionales dentro y fuera de Palestina", según ha explicado el vicepresidente del comité central de Al Fatá (y posible sucesor de Abbas) Mahmud al Alul. Esta resistencia, ha añadido, "aumentaría el impacto y el coste de la ocupación israelí".



El nuevo "liderazgo", concretado tras varias reuniones con el resto de facciones palestinas, configuraría una resistencia pacífica centrada en las protestas 'in situ' ante los asentamientos israelíes y todas las demás "acciones de ocupación" del Estado hebreo.



Asimismo, Al Fatá ha confirmado que prosiguen los "contactos intensos" con las facciones palestinas, el movimiento islamista Hamás por encima de todas, para celebrar una reunión lo antes posible que concrete un acuerdo sobre la celebración de elecciones generales en los territorios palestinos, ha agregado.



"Necesitamos acordar la ley electoral y el mecanismo de celebración de las elecciones y todos los demás detalles antes de emitir un decreto presidencial que establezca una fecha para su celebración", ha señalado Al Alul en rueda de prensa recogida por Xinhua.



En este sentido, Hamás, al frente de la Franja de Gaza, ha valorado positivamente las últimas conversaciones de unidad. "La asociación nacional y lograr la unidad es una opción estratégica y obligatoria para Hamas, Al Fatá y todas las fuerzas políticas y sociales. No hay sustituto para la unidad, y es la única garantía para lograr el sueño de liberación y retorno de nuestro pueblo y la purificación de la tierra", según un comunicado emitido este sábado y recogido por Maan.



"Los dirigentes de Hamas han renovado su rechazo total a todos los acuerdos y complots que se traman contra la causa del pueblo palestino y sus derechos históricos inalienables", han añadido en relación los últimos acuerdos de entendimiento firmados por Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. "Hamás apoyará a todos los patriotas palestinos, una barrera inexpugnable para estas conspiraciones que tienen como blanco a nuestro pueblo y su justa causa", han sentenciado.



FUTURAS ELECCIONES



El primer ministro palestino, Mohamed Shtayé, prometió el pasado lunes que las próximas elecciones, que tendrán lugar por primera vez en cerca de 15 años, serán "exitosas" e irán en línea con los acuerdos entre Al Fatá y Hamás.



El secretario del Comité Central de Al Fatá, Yibril Rayub, afirmó el 25 de septiembre que ambas facciones habían acordado que las elecciones fueran celebradas en un plazo máximo de seis meses y en línea con un sistema de representación proporcional.



La separación administrativa y territorial se produjo en 2007 tras la victoria de Hamás en las elecciones legislativas de 2006. La victoria del movimiento islámico en los comicios provocó que la comunidad internacional cortara sus ayudas a las autoridades palestinas.



Esto abocó a Al Fatá y a Hamás a unos enfrentamientos que finalizaron con la separación territorial y administrativa de Cisjordania y la Franja de Gaza. Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones-- y Hamás está al frente del enclave costero.