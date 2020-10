México.- México envía cientos de agentes a la frontera con Guatemala para impedir el paso de migrantes hondureños

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Gobierno mexicano ha enviado este viernes cientos de militares y agentes migratorios a su frontera sur con Guatemala para impedir el paso de la caravana de migrantes hondureños que el jueves llegaba al país centroamericano y para "mantener una migración segura, ordenada y regular".



El Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) ha comunicado a través de Twitter que con estas acciones "se busca cumplir con lo que establece la Ley de Migración, a fin de garantizar un trato con humanismo y respeto a los Derechos Humanos".



En coordinación con las Fuerzas Armadas, la Marina y la Guardia Nacional, los agentes se han desplegado en el Puerto Fronterizo El Ceibo, en el municipio de Tenosique, así como en la ribera del Río Suchiate.



El titular del INM, Francisco Garduño, ha indicado que "no se permitirá ingresar de manera ilegal" a los migrantes. "El llamado que yo hago a los migrantes centroamericanos que salen por necesidad de sus país de origen, es que se apeguen a las leyes mexicanas", según declaraciones recogidas por el periódico 'El Sol de México'.



"No van a pasar", ha añadido Garduño, que ha pedido a los integrantes de la caravana que cumplan con la normativa de migración mexicana. También ha indicado que, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, se aplicarán los protocolos sanitarios y, de ser necesario, se aislará para evitar contagios.



Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado durante una conferencia este viernes que la caravana es "muy extraña", ha insinuado que está orquestada y tiene como propósito influir en los comicios de Estados Unidos del próximo noviembre.



"No sé en beneficio de quién o de parte de quién, pero no nos estamos chupando el dedo", ha añadido.



Unos 3.000 migrantes, según las estimaciones del Instituto de Guatemalteco de Migración, cruzaron de Honduras a Guatemala este jueves en la primera caravana de migrantes desde que iniciara la pandemia del coronavirus.



El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ordenó ayer la detención de cualquiera que entrara ilegalmente en territorio guatemalteco y estableció el "estado de prevención" en seis estados que forman la ruta hacia México, hacia donde se dirigen los migrantes para llegar a su destino final, Estados Unidos.