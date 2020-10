Marta Sánchez da la bienvenida al fin de semana con su look más otoñal

MADRID, 3 (CHANCE)



Marta Sánchez es una de las cantantes de nuestro país que sigue sorprendiéndonos con cada actuación y no deja de renovarse para seguir siendo una artista de los pies a la cabeza. Además de su profesión, utiliza sus redes sociales para exponer ante todos sus seguidores sus espectaculares looks. Y es que como ya sabemos, es muy coqueta con su estilo y hace gala de su impresionante físico cada vez que sube una fotografía enseñando su figura.



En esta ocasión, Marta ha colado una fotografía para dar la bienvenida al fin de semana con su look más otoñal. Y es que para el viernes eligió un mono vaquero, con cinturón marrón y botines del mismo color que le favorece en todos los sentidos.



A pesar de haber pasado ya las vacaciones estivales, Marta Sánchez sigue manteniendo ese bronceado que tanto cuesta conseguir. La cantante se ha mostrado con el pelo completamente suelto, gafas de sol y labios rojos. De esta manera, la artista ha dado la bienvenida a todos sus seguidores: "Como va vuestro finde??? Ánimo!!??Jeans mood...".