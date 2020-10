María Teresa Campos, molesta con las declaraciones de Fiorella en televisión

03/10/2020 MARÍA TERESA CAMPOS SALIENDO DE LA CASA DE KIKO HERNÁNDEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



María Teresa Campos se sienta esta noche en Sábado Deluxe para hablar sobre todas las polémicas que azotan su vida desde hace unos días en los que se ha hablado de una posible reconciliación entre ella y Edmundo Arrocet. Lo cierto es que la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego habló hace unos días en el programa de Canal Sur de Bertín Osborne, muy emocionada, de su relación con el humorista y todos pensamos que no había superado esa ruptura.



Pero la matriarca del Clan Campos es más fuerte de lo que todos nos pensamos y por eso ha decidido sentarse en el Deluxe y hablar su verdad delante de la cámara como siempre lo ha hecho, pese a quien le pese y le moleste a quien le moleste.



Esta semana ha sido una de las más divertidas para la que fuera la reina de las mañanas porque, como ya pudimos ver hace unos días, quedó para comer con Belén Rodríguez y Kiko Hernández en su casa. Algo que nos sorprendió muchísimo porque, como bien sabíamos, el colaborador no tenía una buena relación con la periodista y sus desencuentros han sido públicos en numerosas ocasiones.



Parece ser que los dos han firmado la paz y tras haber comido en casa de María Teresa Campos, este viernes lo hacían en casa de Kiko Hernández... demostrando de todas las maneras que su relación se ha recuperado a tiempos agigantados.



A la salida de la casa de Kiko Hernández, María Teresa Campos se ha mostrad de lo más molesta posible con todas las barbaridades que Fiorella, la sobrina de Edmundo Arrocet, ha estado diciendo de ella estos días en los medios de comunicación: "No voy a hablar nada de eso, no escucho, adiós, adiós, adiós". Sin embargo, lo que sí que ha querido dejar claro es el buen rato que había pasado con Belén Rodríguez y Kiko Hernández: "Muy bien, muy bien porque nos lo pasamos muy bien juntos".