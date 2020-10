La sensación Badosa, la decepción Muguruza

EFE/EPA/JULIEN DE ROSA

París, 3 oct (EFE).- Paula Badosa causó sensación en la jornada de cierre de la tercera ronda de Roland Garros, consiguiendo un histórico pase a octavos de final, mientras que Garbiñe Muguruza cayó eliminada sin alcanzar esa ronda por vez primera desde su debut en 2013.

También se clasificó para octavos Pablo Carreño, tras derrotar a su compatriota Roberto Bautista, mientras que el joven Roberto Carballés, que venía de firmar una gesta contra el canadiense Denis Shapovalov, tuvo que retirarse con problemas estomacales.

Badosa y Carreño se suman a Rafael Nadal, que había conseguido el pase a octavos la víspera y que, camino de su decimotercer título en Roland Garros, jugará mañana por un puesto en cuartos contra el estadounidense Sebastian Korda.

Badosa es el más inesperado de los nombres españoles en octavos, porque la tenista de 22 años nunca había llegado tan lejos en un torneo grande y porque en el camino ha dejado ya a dos ganadoras de Grand Slam.

La jugadora nacida en Nueva York derrotó a la letona Jalena Ostapenko, ganadora de Roland Garros en 2017, 6-4 y 6-3, dos días después de haber despachado a la estadounidense Sloane Stephens, que se anotó el Abierto de Estados Unidos de 2017.

En la que es ya la mejor actuación de su carrera, la española, que hasta ahora solo había ganado un partido en un Grand Slam, afirmó haber sufrido una evolución asombrosa, tras haber puesto en orden su vida personal.

Cambió de entrenador y ahora están llegando los resultados y la confianza, que de más joven se le resistía por no poder responder a la expectativa que creaba su juego.

"Cuando estás feliz fuera de la pista es más fácil rendir dentro", aseguró la jugadora de 22 años.

Su alegría contrastó con la decepción de Muguruza, que desperdició una renta de 3-0 en el tercer set y se marchó de París en su peor actuación en 13 años.

La española cayó contra la estadounidense Danielle Collins, 57 del ránking a los 26 años, 7-5, 2-6 y 6-4 en un partido que tuvo que jugarse bien entrada la noche parisiense.

La ganadora de 2016 cayó bien entrada la noche parisiense, después de que su partido programado en la pista Suzanne Lenglen tuviera que ser suspendido por la lluvia cuando solo se había jugado cuarto de hora, para posteriormente ser reprogramado en la pista central, que esta edición cuenta con techo.

La española no pudo lograr su trigésima victoria sobre la tierra batida de París.

Carreño se impuso a Buatista, 6-4, 6-3, 5-7 y 6-4, para acceder a los octavos de final por segunda vez en su carrera en París. El reciente semifinalista del Abierto de Estados Unidos estuvo más certero que su amigo en los momentos clave de un duelo en el que ambos se hicieron daño.

El asturiano viene desplegando un gran tenis, quizá un punto por encima del de Bautista y esa pequeña diferencia fue la que decantó la victoria de su lado.

El escalón que le queda para jugar sus segundos cuartos pasa por derrotar al alemán Daniel Altmeier, un jugador procedente de la fase previa que dio la campanada al derrotar al italiano Marco Berrettini, séptimo cabeza de serie.

En su debut en un Grand Slam, el germano, entrenado por el argentino Francisco Yunis y confeso admirador del suizo Stan Wawrinka, ha alcanzado los octavos sin ceder un set.

El que no pudo seguir adelante fue Carballés, que tras la gesta de eliminar en cinco sets al canadiense Denis Shapovalov, fue víctima de problemas estomacales que le obligaron a abandonar su duelo contra el búlgaro Grigor Dimitrov cuando había perdido ya las dos primeras mangas, 6-1 y 6-3.

El español aseguró que entró tiritando en la cancha, tras haber comenzado a sentirse mal de madrugada, aunque afirmó que los médicos descartan que sea COVID-19, una enfermedad que cree que ya tuvo en febrero pasado.

Luis Miguel Pascual