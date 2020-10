La selección peruana inicia su burbuja para medirse a Paraguay y Brasil

El entrenador de Perú, Ricardo Gareca. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Lima, 3 oct (EFE).- La selección peruana creó desde este fin de semana su 'burbuja' para aislarse de cara a las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de Catar 2022, en las que se medirá a Paraguay y Brasil.

Los futbolistas del combinado peruano quedaron concentrados en un hotel de Lima y permanecerán así aislados a toda persona ajena a la delegación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hasta después del partido contra la selección brasileña programado para el martes 13 de octubre.

Los últimos en incorporarse fueron este sábado los defensas Carlos Zambrano, de Boca Juniors, y Luis Abram, de Vélez Sarsfield, que llegaron juntos desde Argentina.

Antes de reunirse con el resto de sus compañeros, ambos jugadores se sometieron a pruebas moleculares de descarte de COVID-19 para confirmar que no estaban contagiados con el coronavirus.

Lo mismo harán los otros quince futbolistas de la lista del seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, que todavía quedan por incorporarse a la concentración de la Blanquirroja procedentes de sus respectivos clubes de ligas extranjeras.

Entre este grupo de jugadores que se sumarán en los próximos días hay siete que militan en la MLS, la liga estadounidense cuyos clubes se han mostrado reticentes a prestar a sus jugadores para los partidos de selecciones en este contexto de pandemia.

La selección peruana inició los entrenamientos el lunes en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima con once futbolistas, pero no fue hasta el quinto día de sesiones cuando, ya con quince jugadores, iniciaron la fase de aislamiento.

En el complejo de la FPF en la Videna continuarán la próxima semana los entrenamientos hasta el miércoles 7 de octubre, cuando el combinado nacional viajará a Asunción para disputar al día siguiente el encuentro contra Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.