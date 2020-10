La Conferencia Episcopal de Nicaragua lanza una campaña cívica en medio de la crisis

Fotografía de una valla publicitaria, este viernes, con mensajes que promueven valores esenciales en el hombre después que la conferencia episcopal de Nicaragua (CEN), iniciara una campaña llamada "Nicaragua si me importa", en una avenida de Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 2 oct (EFE).- La Conferencia Episcopal de Nicaragua lanzó este viernes una campaña cívica denominada "Nicaragua sí me importa", que tiene como fin exhortar a los nicaragüenses a reflexionar, cambiar, amar y ser solidarios.

El contenido de esa campaña, lanzada en el marco de una grave crisis social, política, económica y de derechos humanos que estalló en abril de 2018, "está diseñado de forma simple, sencilla, con mensajes que promueven valores esenciales del hombre, que conduzcan a la reflexión, al civismo y a la esperanza de la gran familia nicaragüense", explicó el Episcopado en una declaración.

La campaña es visible a través de vayas publicitarias en Managua, en donde se leen mensajes como "Por Nicaragua soy capaz de amar", de escuchar, ser solidario, cambiar, con rostros de nicaragüenses que levantan el dedo pulgar.

El Episcopado explicó que se ha utilizado el icono del dedo pulgar en señal de "like o me gusta", debido a que ese es un gesto "característico del papa Francisco y ha significado cercanía y empatía con distintas audiencias".

"Y en este caso 'Nicaragua sí me importa', que encuentren consuelo, esperanza, ánimo, fortaleza para construir y responder que tenemos capacidades humanas de distinta naturaleza para decir 'Nicaragua sí me importa'", indicó.

El Episcopado explicó, además, que esa campaña tiene un fuerte componente educativo porque procura animar y exhortar a la ciudadanía en general "a que podemos reflexionar, cambiar, amar, ser solidarios, escuchar, entre otros aspectos, que susciten a una mejor persona y por consiguiente a ser un mejor hombre y una mejor mujer en la sociedad".

En Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaron en protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y dejaron 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado. También ha dejado cientos de detenidos, heridos y decenas de miles en el exilio.

Nicaragua también tiene previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2021. Sin embargo, la oposición condiciona su participación a que haya antes reformas al sistema electoral para que se garanticen elecciones libres, justas, transparentes y observadas.