Kiko Matamoros, sin miedo a Makoke: "Si vuelve a hablar, vuelvo yo"

03/10/2020



MADRID, 3 (CHANCE)



Kiko Matamoros y su pareja, Marta López han salido a cenar en el primer día de restricciones en Madrid. Y es que esta puede ser la última vez que veamos a la pareja disfrutar de la noche madrileña ya que, por las nuevas leyes en la Comunidad de Madrid, los restaurantes deberán de cerrar a las 23:00 horas. Tras la polémica que ha habido hace meses sobre el colaboradora, su hija Anita y su exmujer Makoke, parece que el que fuera representante de Carmina Ordóñez vive un momento más relajado y se ha dejado ver de lo más feliz con su chica.



La pareja no tiene miedo a ningún confinamiento, ni a tampoco a que su exmujer siga hablando de ellos: "Me trae sin cuidado, a mi me da igual, si vuelve, vuelvo". En cuanto a la posible demanda que Javier Tudela padre le quiere poner por todo lo que ha contado el colaborador en televisión, Kiko confiesa que: "¡Qué va a demandar! si he contado la verdad".



Por su parte, Marta López nos ha confesado qué tal se encuentra tras su viaje a Dubai: "Muy bien, súper feliz y contenta. La verdad es que me están saliendo muchas cosas estoy en un buen momento. Lo malo es que con el tema del COVID se frena todo".



Kiko Matamoros nos ha desvelado cómo se encuentra su compañera Mila Ximénez en plena lucha contra el cáncer: "Pasando sus momentos duros, pero yo creo que podemos estar todos esperanzados". Y es que como bien sabemos, la colaboradora está luchando contra esta enfermedad de la mejor manera posible, mirándola cara a cara y sin miedo.