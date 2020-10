José Verdasco: "En un año y medio me van a hacer abuelo por cuatro"

03/10/2020 JOSÉ VERDASCO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



Ferdando Verdasco y Ana Boyer están viviendo uno de los mejores momentos de su vida, en pocos meses verán la cara de su segundo hijo y eso no hay felicidad que lo supere. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo por la crisis del Coronavirus, la pareja está más unida que nunca e intenta no decaerse ante esta pandemia que nos está cambiando la forma de vivir.



José Verdasco, padre del tenista, ha reabierto su restaurante en la capital madrileña este viernes y lo cierto es que ha sido un día de lo más truculento posible, ya que no sabía que ese día sería el día en el que se harían públicas las nuevas restricciones en Madrid.



El padre de Fernando Verdasco nos ha atendido con la mejor de la sonrisas y nos ha confesado cómo se encuentran tras reabrir sus restaurante justo este día: "Pues mal, tenemos que vender cocidos como sea, encima ahora está haciendo fresquito... Mañana ya hay bastantes reservas, así que esperemos que vayamos todos arrancando".



Orgulloso y contento por el nieto que viene en camino, asegura que: "Nada, en un año y medio me van a hacer abuelo por cuatro, muy bien, están todos muy bien". Y es que si en al inauguración del Teatro Real, era Isabel Preysler quien nos confesaba las ganas que tenía de ver a su nieto, en esta ocasión es José quien nos refleja la ilusión que está viviendo por el nacimiento del hijo de la pareja.