Johnson se muestra "optimista" de alcanzar un acuerdo con la UE

EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 3 oct (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este sábado sentirse "optimista" de alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), mientras prepara una conversación con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para abordar la marcha de las negociaciones.

Johnson y Von der Leyen celebrarán este sábado por la tarde una videoconferencia para "tomar nota" de la novena ronda de conversaciones entre Londres y Bruselas, que terminaron ayer, indicaron fuentes oficiales.

El primer ministro afirmó este sábado al periódico "The Daily Telegraph" que las posibilidades de sellar un pacto son "muy buenas", pero siempre que las partes "ejerciten el sentido común".

"El Reino Unido ha sido siempre muy claro de lo que queremos, queremos una relación al estilo de Canadá (país que tiene un acuerdo comercial con la UE). Hemos sido miembros durante 45 años y no veo por qué ellos no pueden tener el mismo acuerdo con nosotros, así que soy bastante optimista", añadió Johnson.

Pese a todo, el "premier" conservador mantuvo la amenaza de una desconexión del club comunitario sin acuerdo cuando termine el actual periodo de transición el próximo 31 de diciembre.

Los negociadores británico y de la UE, David Frost y Michel Barnier, respectivamente, terminaron ayer la novena ronda de negociaciones, después de que la CE anunciase medidas legales contra el Reino Unido por un proyecto de ley que puede invalidar partes del acuerdo de retirada sellado entre Londres y Bruselas.

Esa legislación, en trámite parlamentario, puede otorgar al Ejecutivo la capacidad para modificar de manera unilateral el mecanismo acordado con los 27 para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas si no hay pacto comercial.

Ese mecanismo establece que la provincia británica de Irlanda del Norte quede en el mercado único europeo para bienes junto con la República de Irlanda en caso de una ausencia de acuerdo.