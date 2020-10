James conduce al Everton al liderato y Bielsa y Guardiola firman tablas

EFE/EPA/Jan Kruger

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El colombiano James Rodríguez lideró con un doblete la victoria del Everton que se aupó a la primera plaza de la Liga inglesa, tras imponerse este sábado por 4-2 al Brighton, en una jornada en la que el argentino Marcelo Bielsa y el español Pep Guardiola firmaron tablas (1-1) en el choque entre el Leeds y el Manchester City.

No ha podido tener mejor adaptación al fútbol inglés el internacional “cafetero”, que si el viernes fue nominado al título de mejor jugador de la Premier League del mes de septiembre, este sábado llevó al Everton a lo más alto de la clasificación.

Y es que James Rodríguez parece haber recuperado de la mano del técnico italiano Carlo Ancelotti la confianza que le llevó a ganar la Bota de Oro en el Mundial de Brasil 2014.

Tal y como quedó claro con la sensacional actuación que el centrocampista colombiano desplegó ante el Brighton, en un encuentro en el que James Rodríguez firmó dos de los cuatro goles de los “toffees”.

Dos tantos en los que James Rodríguez demostró una de sus principales virtudes, su capacidad de llegada.

Si en el primero el colombiano eligió el momento justo para irrumpir en el área contraria para rematar a las redes un pase del nigeriano Alex Iwobi, en el segundo, el exjugador del Real Madrid volvió a aparecer por sorpresa para rematar ¡Con la derecha! un centro del francés Abdoulaye Doucouré.

Pero James Rodríguez no es el único colombiano que brilla en este intratable Everton, que cuenta por victorias sus partidos ligueros y en el que Yerry Mina juega un papel capital en defensa.

Una faceta a la que el central cafetero sumó este sábado la de goleador, tras anotar en el tiempo de prolongación de la primera mitad el segundo tanto del Everton al rematar de cabeza una falta lateral botada por James Rodríguez.

Sabor colombiano para un triunfo que situó al Everton en la primera plaza de la clasificación en espera de los encuentros que disputarán este domingo el Leicester y el Liverpool, que como los de Ancelotti saldaron con victorias las tres primeras jornadas ligueras.

Mucho más atrás, en la décima posición, figura el Manchester City, que se dejó escapar dos nuevos puntos, tras empatar este sábado 1-1 con el Leeds, en un encuentro en el que el duelo en los banquillos entre el español Pep Guardiola y el argentino Marcelo Bielsa se saldó con tablas.

“Es probablemente la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol tanto como entrenador como persona”, señaló Guardiola en la previa.

El preparador español nunca ha ocultado la influencia que ha ejercido el argentino sobre su forma de entender el fútbol.

“Es el entrenador más auténtico en términos de cómo conduce a sus equipos. Es único. Nadie puede imitarlo, es imposible”, recalcó Guardiola.

Y que mejor manera que demostrar su admiración por el seleccionador argentino que cuidando cada mínimo detalle del planteamiento táctico para ahogar la salida de balón del Leeds, el elemento diferencial de los de Bielsa.

Una presión que obtuvo sus frutos a los 17 minutos con el gol de Raheem Sterling, que firmó el 0-1 con una gran acción individual.

Pero este Leeds poco o nada tiene que ver con cualquier otro recién ascendido, como dejó claro este sábado, y poco a poco se fue quitando el corsé en el que le habían enclaustrado los de Guardiola.

De hecho, el Leeds dispuso de un par de buenas ocasiones en el tramo final de la primera mitad para igualar la contienda que no acabaron en gol por la buena actuación del portero brasileño del City, Ederson.

Una falta de acierto que Bielsa solucionó con la entrada los nueve minutos de la segunda mitad del internacional español Rodrigo Moreno.

El delantero español, que en su primera intervención envió el balón al larguero, igualó el partido (1-1) a los 59 minutos al aprovechar un error de Ederson en un saque de esquina.

Fallo del que el guardameta brasileño se redimió once minutos más tarde con al desviar al larguero un remate de cabeza de Rodrigo que parecía destinado al gol.

Una acción que dio paso a un ir y venir constante de un área a otra, que ni el Leeds, ni el Manchester City supieron aprovechar para impedir el 1-1 final, que permitió a los de Marcelo Bielsa encaramarse a la quinta plaza de la clasificación.

Quien sí logro ganar fue el Chelsea, que se resarció de la eliminación que sufrió el pasado martes en los octavos de final de la Copa de la Liga ante el Tottenham en la tanda de penaltis, con una goleada (4-0) sobre el Crystal Palace.

Un claro triunfo que, eso sí, los de Frank lampard no pudieron concretar hasta la segunda parte, cuando llegaron los cuatro tantos del conjunto “blue”.

Ben Chilwell, que abrió el marcador a los 50 minutos de juego, el francés Kurt Zouma, y el brasileño Jorginho, que redondeó el marcador con dos goles de penalti, sellaron la victoria de un Chelsea, que con estos tres puntos se aupó hasta la cuarta plaza.