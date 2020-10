Irán advierte sobre la caída de misiles de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán

El ministro iraní de AAEE Mohammad Javad Zarif. EFE/EPA/WAEL HAMZEH/Archivo

Teherán, 3 oct (EFE).- Irán advirtió hoy de que no tolerará ninguna agresión contra su territorio, en el que han caído varios misiles lanzados por Armenia y Azerbaiyán en el conflicto que libran en el enclave de Nagorno Karabaj, situado en territorio de Azerbaiyán pero poblado por armenios.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Saíd Jatibzadeh, dijo que "no es tolerable ninguna agresión contra el territorio de Irán por parte de cualquiera de las partes involucradas en la región, advertimos a todas ellas que tomen las precauciones necesarias al respecto", informó la web oficial de dicho departamento.

Jatibzadeh asimismo subrayó la necesidad de respetar la integridad territorial de la República de Azerbaiyán, el principio de no agresión contra civiles, el cese de los conflictos y el inicio de conversaciones serias y reiteró la disposición de Irán para lograr estos objetivos.

En los últimos días, los enfrentamientos entre Azerbaiyán y Armenia han dado lugar a que las partes en conflicto disparen varios cohetes y misiles en varias aldeas y zonas adyacentes a la frontera entre los dos países con Irán, informó la agencia local iraní de noticias Mehr.

En estos ataques varias casas han sido dañadas y un niño de 6 años ha resultado herido.

La autoproclamada república separatista de Nagorno Karabaj, es el epicentro del conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia , que hoy entra en su séptimo día.