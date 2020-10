Impiden al Nápoles viajar a Turín para jugar con Juventus ante casos de Covid-19

EFE/EPA/ETTORE FERRARI/Archivo

Roma, 3 oct (EFE).- El Nápoles no podrá viajar a Turín para medirse con el Juventus este domingo en la tercera jornada de la Serie A, ante los recientes casos de contagio registrados en la plantilla y en el personal, informó este sábado el club napolitano a EFE.

El Nápoles registró en los últimos días el positivo por coronavirus del polaco Piotr Zielinski y del macedonio Eljif Elmas, además que de un miembro del personal, después de medirse el pasado domingo con el Génova, club que ha posteriormente descubierto hasta 22 casos de contagio.

El club napolitano, de acuerdo con el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), ha sometido a su plantilla a tres rondas de test de coronavirus esta semana, pero el centro sanitario responsable de controlar al club ha ordenado este sábado que todo el equipo se quede en aislamiento.

El Nápoles, que estaba a punto de viajar a Turín en víspera del encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Serie A, fue bloqueado en el último momento, confirmaron a EFE fuentes del club.

En este contexto, es probable que el encuentro Juventus-Nápoles sea aplazado, como ya ocurrió con el Génova-Torino de este sábado ante el alto número de positivos del cuadro genovés, aunque la Liga de la Serie A todavía no ha realizado comunicaciones oficiales.

Y es que también el Juventus informó este sábado en una nota oficial de que el último ciclo de test de coronavirus ha detectado dos positivos en el personal del club.

"Juventus Football Club comunica que, tras los controles previstos por el protocolo, se registró el positivo por Covid-19 de dos miembros del persona. No se trata ni de jugadores ni del cuerpo técnico o médico, sin embargo, de acuerdo con la normativa y el protocolo (federal), todo el grupo del equipo estará en aislamiento", se lee en el comunicado del cuadro turinés.

"Esta medida permitirá a todos los negativos desarrollar la normal actividad de entrenamiento y de partido, pero no permitirá contactos fuera del grupo", se agrega en la nota.