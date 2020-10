Gremio de jugadores panameños afronta con alegría la reactivación del fútbol

El presidente de la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa), Juan Ramón Solís. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 3 oct (EFE).- El presidente de la Asociación de Futbolistas de Panamá (Afutpa), Juan Ramón Solís, reconoció este sábado que el gremio afronta con alegría la reactivación del fútbol en Panamá y dijo que es tiempo de mirar al futuro para mejorar la situación de la disciplina en el país.

"La pandemia a nosotros nos terminó de desnudar, ahora hay que mirar hacia adelante, porque el panorama se pinta bien, más allá de la realidad sanitaria que se vive en el país y en el mundo", declaró a Efe el dirigente del gremio de futbolistas profesionales panameños.

Solís, mundialista sub'20 con Panamá en 2003 en Emiratos Árabes Unidos, reconoció que antes de la clasificación al mundial de Rusia 2018 el fútbol panameño venía herido y "el mundial fue un bálsamo en medio de un panorama lleno de incertidumbres".

Dijo que esta nueva etapa en medio de la emergencia sanitaria y tras las pérdidas monetarias que han sufrido los futbolistas masculinos y femeninos "se afronta con mucha ilusión".

El dirigente negó que el Clausura 2020 panameño sea "un campeonato de emergencia" y sostuvo que es un torneo que "se tenía que hacer y que solo no se había puesto en marcha porque no se tenían los permisos del Ministerio de Salud".

"Se trabajó en todos los aspectos el tema de seguridad y el económico. Todos los países de la región están jugando su torneo clausura, Panamá no se podía quedar atrás, ahora nos queda que todos nos protejamos para llevar adelante el campeonato", apuntó.

El Torneo Clausura 2020 está para programado para comenzar el 23 de octubre y el mismo se extenderá hasta diciembre próximo, luego de que el Apertura se suspendiera en marzo pasado a raíz de la pandemia de la COVID-19.

Para los clubes, según el dirigente, "es un desafío" este recomienzo, porque "están bastante desabastecidos económicamente".

"Con la reactivación se empezará a percibir algún ingreso. Muchos de estos jugadores dependen de este ingreso y con el cierre de todo el escenario cada día se hizo insostenible para los futbolistas y los demás actores del fútbol panameño", señaló.

Agregó que "los clubes están haciendo un sacrificio enorme para poner a andar la liga y que estos ingresos llegarán a todos los que amamos este deporte y los acuerdos que se elaboran van de acuerdo a los presupuestos que se manejan".

Solís manifestó que ahora todo queda en manos de los clubes y jugadores para que el campeonato no se detenga ya que se ha trabajado en los protocolos sanitarios y económicos.

"Es hora de reinventarnos y adaptarnos a esta realidad que nos azota a nosotros y a todo el mundo. En todos los países se han dado casos y repuntes, pero existen los protocolos para poder prever los escenarios sanitarios y económicos, para que no se detenga el campeonato", puntualizó.