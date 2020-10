Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Sevilla FC

La primera gran prueba de Koeman



El Barça se mide a un Sevilla al alza en su primer compromiso de enjundia



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe al Sevilla FC este domingo en el Camp Nou (21.00 horas) con la intención de refrendar su buen comienzo liguero -dos victorias y sendas goleadas- en un partido perteneciente a la quinta jornada de la Liga Santander, el primer reto de enjundia para el nuevo entrenador culé Ronald Koeman.



El convulso verano parece olvidado en la Ciudad Condal, nadie se acuerda del burofax de Messi, ni de las dificultades de Koeman en sus primeros días. Todo lo han curado siete goles y ninguno en contra, pero sobre todo la capacidad y el compromiso de una plantilla que supo dar la cara el pasado jueves en Balaídos, diluvio universal mediante, y con un jugador menos toda la segunda parte.



El conjunto blaugrana afronta la cita con la intención de alargar esta ilusión inesperada antes del parón por selecciones y de ir ganándose a los últimos escépticos. Messi despejó todas las dudas, no por su entrevista unos días antes, sino por su forma de jugar, de protestar al árbitro y de evidenciar su implicación por el escudo que quiso abandonar a finales de agosto. Todo ha cambiado muy rápido.



A Messi se le suma el gran estilete de este comienzo de curso, el todavía imberbe Ansu Fati, trigoleador en las dos primeras jornadas, y el aire fresco que estaba buscando el Barça. El joven de Guinea Bisáu todavía no es mayor de edad, pero ya tiene la licencia para enamorar a la parroquia blaugrana. Parece que la marcha de Luis Suárez le permitirá brillar sin tener que esperar desde el banquillo.



Otro de los importantes está siendo Philippe Coutinho, que hace un mes goleaba a los culés como jugador del Bayern, y ahora es un fijo de Ronald Koeman en la línea de tres cuartos. El virtuoso brasileño se ha liberado y hace buenas migas con cualquiera de los de arriba. El que todavía no ha terminado de 'enchufarse' es Griezmann, aún en la sombra, y perjudicado por la expulsión de Lenglet en Balaídos.



El francés fue el elegido por Koeman para dejar el terreno de juego a los 42 minutos y estará deseoso de convencer a su nuevo entrenador, que una cosa buena está demostrando hasta el momento: su capacidad para 'no casarse con nadie'. El mejor ejemplo fue el sustituto de Lenglet, el joven Araujo, que volverá a ser titular este domingo por la roja del central galo.



Además, Koeman no podrá contar ni con Umtiti, más fuera que dentro, ni con Ter Stegen, que seguirá siendo sustituido por un fiable e imbatido Neto. La gran novedad en el once, en lugar de De Jong, podría ser Miralem Pjanic, quien estrenaría titularidad después de sus diez minutos en el estreno culé frente al Villarreal.



EL SEVILLA, CON LA MORAL POR LAS NUBES



Por su parte, el Sevilla visita Barcelona con la moral por las nubes después de haber conquistado los seis puntos en sus dos primeros partidos, el último gracias a un cabezazo de Youssef En-Nesyri en el tiempo de descuento. El ariete marroquí, asistido por el eterno Navas, llevó el delirio entre sus compañeros que han comenzado tan fuerte como terminaron la pasada temporada.



El equipo de Julen Lopetegui, que no podrá sentarse en el banquillo por haber sido expulsado ante el Levante, solo ha perdido un partido, en la final de la Supercopa de Europa frente al Bayern, pero su nivel está siendo excepcional, el mismo que le llevó a conquistar la Europa League el pasado mes de agosto ante el Inter.



Con varias diferencias, Acuña, Óscar Rodríguez e Ivan Rakitic, que vivirá un partido especial ante su último club. También será especial para Munir, otro de los importantes en el esquema de Lopetegui, y dispuesto a reivindicarse en el que un día fue su estadio. El Sevilla, sin miedo y con muchas armas, será un test excelente para el 'nuevo' Barça de Koeman.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Pjanic, Coutinho; Ansu Fati, Griezmann y Messi.



SEVILLA FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordan, Rakitic; Munir, Ocampos y De Jong.



--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.



--ESTADIO: Nou Camp.