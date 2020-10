Fútbol.- Vitolo pide disculpas al Sevilla: "Me siento feliz, se cierra el conflicto"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El extremo del Atlético de Madrid Víctor Machín 'Vitolo' se ha mostrado "feliz" de que se haya puesto fin al conflicto con el Sevilla FC por su marcha al conjunto rojiblanco, tras llegar a un acuerdo, y ha pedido "disculpas" tanto a la entidad sevillista como a su presidente y sus aficionados por todo lo ocurrido en estos meses.



"Me siento feliz porque se cierra el conflicto que comenzó hace tiempo. Agradezco el esfuerzo personal y plural realizados por todos, al tiempo que pido disculpas al Sevilla FC, a su presidente y a su afición por lo ocurrido en este proceso. Se pudo hacer mejor y por eso hoy me siento satisfecho de que todo esto acabe bien", escribió en sus redes sociales.



El conflicto comenzó en julio de 2017, cuando el presidente sevillista, José Castro, anunciaba que Vitolo iba a renovar hasta 2022. Sin embargo, días después Vitolo se presentaba en la sede de LaLiga, donde también estaban representantes de la UD Las Palmas, para depositar el dinero de su cláusula, más de 37 millones de euros, y rescindir su contrato con el Sevilla.



Con ello, el jugador ficharía por el Atlético y militaría como cedido en la UD Las Palmas hasta el 1 de enero de 2018, cuando terminaba la sanción FIFA de no poder inscribir jugadores para la entidad colchonera. El Sevilla entendió que, al no haberse producido traspaso, sino depósito de cláusula unilateral de rescisión, estaba exento de pagar el 12,5% de la plusvalía del traspaso que figuraba en el contrato de compra-venta de Vitolo cuando este recaló en el Sevilla procedente del club amarillo; además, denunció al jugador y al club comprador.



El caso se llevó a los tribunales, y finalmente la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que el club andaluz tenía que abonar a la entidad canaria más de 4,1 millones de euros.