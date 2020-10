Farías pide tener fe en Bolivia, que forzada prescindirá de algunas figuras

El técnico de Bolivia, el venezolano Cesar Farias. EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

La Paz, 3 oct (EFE).- El seleccionador de Bolivia, César Farías, ha pedido este sábado "tener fe" en los jugadores convocados para enfrentarse a Brasil y Argentina en el inicio de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022, pues han tenido una preparación de casi dos meses.

"Queremos jugar un buen fútbol sea al nivel del mar, sea en la altura, sea de visitante, sea de local", subrayó el entrenador venezolano, y por lo tanto pidió "al pueblo boliviano que tenga fe" en la selección.

Farías comunicó la decisión de "no tener más controversias" con algunos dirigentes y prescindir de los jugadores convocados del Bolívar y del Wilstermann, que vienen disputando los partidos de la Copa Libertadores, ante la negativa de sus clubes para cederlos al equipo nacional.

Farías, en una rueda de prensa telemática que duró más de dos horas, hizo referencia a las cartas que remitieron los dirigentes de ambos equipos, en las que según dijo se descarta la participación de sus jugadores convocados a integrar la Verde.

"No era lo que nosotros queríamos, pero no es el momento" para que los jugadores de esos clubes se incorporen a la selección, afirmó el estratega de Bolivia.

Entre los futbolistas que se perderán los duelos ante Brasil como visitantes en Sao Paulo el 9 de octubre y ante Argentina en La Paz el 13 del mismo mes, están los delanteros Juan Carlos Arce, Gilbert Álvarez y Víctor Ábrego, los mediocampistas Erwin Saavedra y Leonel Justiniano, y los defensas Adrián Jusino, Luis Haquín y Diego Bejarano, entre otros.

Además de esto, la selección de Farías no contará con tres jugadores que el Oriente Petrolero, cuyo presidente, el excapitán de Bolivia Ronald Raldes, decidió retirar de la concentración del equipo nacional por conflictos entre dirigentes.

"Con lo que mejor que podemos competir es con lo que tenemos", aseveró Farías al referirse a los jugadores que han estado a su mando y que se han entrenado en Santa Cruz y La Paz.

El entrenador destacó que a pesar de la pandemia, la paralización hasta ahora del campeonato boliviano y los problemas entre dirigentes, ha podido trabajar en "detalles más finos" y conseguir un "mayor orden" para enfrentar a selecciones como Brasil y Argentina.

La muerte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, por la COVID-19, ha abierto disputas internas entre dirigentes que pugnan por ese cargo, además de las protestas que ha generado el no retorno del torneo local con el sindicato de jugadores.