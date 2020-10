Fallece Gibson integrante del Salón de la Fama y ex lanzador de Cardenales

Imagen de archivo del miembro del Salón de la Fama del Béisbol, el ex lanzador Bob Gibson. EFE /JOHN G. MABANGLO /Archivo

San Luis (EE.UU.), 2 oct (EFE).- El miembro del Salón de la Fama del Béisbol, el ex lanzador Bob Gibson, murió el viernes a los 84 años, confirmaron los Cardenales de San Luis.

En julio del 2019, Gibson anunció que padecía cáncer de páncreas.

Gibson, quien nació en Omaha (Nebraska) jugó sus 17 temporadas en las Grandes Ligas, para los Cardenales, de 1959 a 1975.

El nueve veces All-Star y dos veces campeón de la Serie Mundial obtuvo 251 victorias, logró 3.117 ponches y tuvo promedio de efectividad de 2.91.

El dos veces ganador del premio Cy Young fue nombrado MVP de la Serie Mundial en sus temporadas de campeonato de 1964 y 1967.

Un año después, en 1968, Gibson, defendió una de las mejores temporadas jamás producidas por un lanzador abridor al tener marca de 22-9 con efectividad de 1.12 y 13 blanqueadas, lo que llevó a que el montículo del lanzador se redujera de 15 a 10 pulgadas. Gibson completó 28 de sus 34 aperturas.

La muerte de Gibson se produjo en el aniversario número 52 de quizás lo que fue su mejor salida, cuando ponchó a 17 bateadores, un récord de la Serie Mundial, en el Juego 1 del Clásico de Otoño de 1968 contra los Tigres de Detroit.

Gibson, a quien apodaban "Hoot" en honor al vaquero y estrella del cine mudo Hoot Gibson, ganó dos premios Cy Young y el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional en 1968.

Además fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol en su primer año de elegibilidad, en 1981. Fue incluido en el Salón de la Fama del equipo en 2014.

Gibson ocupó el puesto número 31 en la lista de los 100 mejores jugadores de béisbol de The Sporting News, y fue elegido para el equipo All-Century de las Grandes Ligas de Béisbol en 1999.

Luego de su retirada, fue un "entrenador de actitud" para Joe Torre, su ex compañero de equipo, con los Mets de Nueva York, y luego siguió a Torre hasta los Bravos de Atlanta, donde fue entrenador de pitcheo.

Antes trabajó como analista de color de respaldo para el Monday Night Baseball de ABC en 1976, y brevemente fue comentarista de color para los Nets de Nueva York de la American Basketball Association.

En 1990, Gibson era un comentarista de color para los juegos de béisbol en ESPN, y en 1995, volvió a trabajar con Torre como entrenador de pitcheo, esta vez con los Cardenales de San Luis.

Gibson, que escribió sus memorias "Pitch by Pitch" en 2015, murió menos de un mes después de la muerte de uno de sus ompañeros de equipo, el jardinero del Salón de la Fama, Lou Brock. Otro gran lanzador de su época, Tom Seaver, murió a fines de agosto.