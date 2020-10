Empresas extranjeras de "contact center" ofrecen 16.000 vacantes en Bogotá

El director de Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez. EFE/ RICARDO MALDONADO ROZO/Archivo

Bogotá, 3 oct (EFE).- Compañías internacionales de tercerización de servicios (BPO) con sede en Bogotá ofrecieron esta semana 16.000 vacantes durante la primera rueda virtual de empleo organizada por la agencia de promoción de inversión extranjera Invest in Bogota.

La iniciativa, apoyado por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, sirvió para que los interesados ahondaran sobre las ofertas de trabajo enfocado a personas que hablen inglés o portugués, aunque también hay oportunidades para quienes dominen el francés y el alemán.

Las ruedas virtuales de empleo son una de las estrategias de la Alcaldía de Bogotá para recuperar puestos de trabajo y seguir impulsando la economía de la ciudad, fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus.

Debido a las cuarentenas decretadas por el Gobierno para quitarle velocidad a la expansión de la COVID-19 el aparato productivo se vio obligado a despedir personal porque no había demanda.

El miércoles pasado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la tasa de desempleo en agosto fue de 16,8 %.

La lista de firmas de Business Process Outsourcing (BPO) que requieren trabajadores la componen Teleperformance, Banmédica, One Link, Concentrix, Sutherland, Accedo, Sitel, 24-7 Intouch, Atento, ScotiaGBS y Apex América, informó Invest in Bogota en un comunicado.

Las vacantes están disponibles en la página web de Invest in Bogota, en la que los candidatos pueden consultar información como el tipo trabajo, los requisitos para aplicar, tipo de contrato que ofrecen las compañías en incluso los rangos salariales de los cargos.

MÁS FERIAS DE EMPLEO

Como parte de su estrategia para apoyar la recuperación económica de la ciudad, Invest in Bogota llevará a cabo otras ruedas de empleo virtuales para que empresas y talento humano calificado disponible en la ciudad.

El segundo encuentro será a finales de este mes y se centrará en vacantes para el sector de tecnología, mientras que la rueda de empleo de noviembre tendrá un énfasis en ingeniería, retail, alimentos procesados y centros de servicios, entre otros.

El director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez, afirmó que la ciudad Bogotá tiene un gran potencial para albergar operaciones de sectores como desarrollo de software o tercerización de servicios.

Sin embargo cree que contar con más capital humano bilingüe es fundamental para que dicho potencial se pueda convertir en una realidad.

"El sector de tercerización de servicios ha seguido creciendo en Bogotá a una tasa estimada de 25 % en lo que va del año, impulsado en parte por los cambios que trajo la pandemia", dijo el ejecutivo.

Añadió que "es muy importante impulsar el dominio de una segunda lengua para que la ciudad pueda seguir siendo competitiva frente al aumento en la demanda de talento que se está presentando el mercado laboral".