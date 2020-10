El presidente argentino le escribe a Trump para desearle una "feliz" recuperación

En la imagen el presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE /Juan Mabromata /Archivo

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, envió este viernes una carta a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para desearle a él y a su esposa Melania "una pronta y feliz recuperación", tras haber sido diagnosticados con la COVID-19, informaron fuentes oficiales.

"Expresándole mi solidaridad en este desafiante momento, y uniéndome a los sentimientos de todo el pueblo de los Estados Unidos, le reitero los deseos en pos de la superación de esta difícil situación", señala la misiva.

El mandatario norteamericano fue esta tarde trasladado a un hospital militar para ser tratado luego de dar positivo, según confirmó el propio Trump en un vídeo difundido en redes sociales en el que dijo que a pesar de que cree que está bien, quiere asegurarse de que "las cosas funcionan".

"Estimado señor presidente, con particular pesar he tomado noticia de que usted y su esposa Melania han sido afectados por el COVID-19. Le escribo estas lineas para desearles a ambos una pronta y feliz recuperación", subraya en su carta el jefe de Estado argentino.

Según remarca, "la magnitud de esta pandemia mundial no distingue entre gobernantes y gobernados, y extiende su peligrosidad de modo amplio", y agregó que "todas y todos estamos amenazados y por eso deben profundizarse los cuidados".

A su juicio, así lo entienden las comunidades que enfrentan "esta tragedia con entereza y responsabilidad".

Trump, de 74 años, reúne varios de los factores de riesgo para desarrollar síntomas más graves de COVID-19, debido a su edad, su género y la obesidad que padece.

La decisión de trasladarlo llegó después de que el médico del presidente en la Casa Blanca, Sean Conley, explicara que al mandatario se le administró dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

Además, el mandatario ha estado tomando "zinc, vitamina D, famotidina" -un medicamento para tratar las úlceras o el reflujo gástrico-, melatonina (una hormona para tratar los trastornos de sueño) y una aspirina diaria, precisó el doctor.

La primera dama, Melania Trump, que también dio positivo, "sigue estando bien, con solo una leve tos y dolor de cabeza, y el resto de la familia (de Trump) se encuentra bien y hoy dieron negativo por SARS-CoV-2", concluyó el médico.