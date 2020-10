El lenguaje inclusivo abre una guerra en las Fuerzas Armadas portuguesas

El ministro de Defensa de Portugal, Joao Gomes Cravinho. EFE/Joédson Alves/Archivo

Lisboa, 3 oct (EFE).- Una propuesta que pretendía implementar el lenguaje inclusivo dentro de las Fuerzas Armadas portuguesas ha provocado un polvorín en la institución, que tacha de "humillante" la idea y ha lanzado un torrente que críticas que han provocado que el ministro de Defensa anule la iniciativa.

La presión de los oficiales ha tirado por tierra -al menos de momento- la "Directiva para la utilización de lenguaje no discriminatorio", un documento de 16 páginas que buscaba implementar "términos neutros" en comunicaciones oficiales.

Así, sugería que en lugar de "el coordinador", se escribiera "la coordinación"; en vez de "el interesado", "la persona interesada" o poner "Fecha de nacimiento" en sustitución de "Nacido en".

También proponía "soluciones alternativas", por ejemplo pasar a escribir "bienvenidas todas las personas", en lugar de "sean bienvenidos" y señalaba la necesidad de usar "fórmulas dobles", como "estas instalaciones se destinan a alumnos y alumnas".

El documento subrayaba "el papel fundamental que el lenguaje desempeña en la formación de la identidad social de los individuos, y la interacción existente entre el lenguaje y las actitudes sociales".

"INVISIBLES EN EL LENGUJE"

En la lengua portuguesa, continuaba, "es común el recurso a la utilización del género masculino para designar a las personas de ambos sexos, lo que genera indefiniciones sobre las personas, hombres y mujeres a los que se refiere, y hace a las mujeres prácticamente invisibles en el lenguaje".

La propuesta fue enviada a mitad de septiembre desde la Secretaría General del Ministerio de Defensa al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas lusas y a los tres ramos militares -Marina, Ejército y Fuerza Área- con la idea de que el lenguaje inclusivo empezara a aplicarse a todos los documentos oficiales.

Su respuesta ha llegado esta semana a la opinión pública.

"Humillante", "desajustada" e "inoportuna" son los calificativos a la propuesta expresados por la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas (AOFA) en su página de Facebook, donde se han sucedido en los últimos días las críticas de la institución.

Entre ellas, destaca la del presidente del Consejo Nacional de la AOFA, el teniente coronel António Mota, quien ha sostenido a medios locales esta semana que es una "provocación" a los militares.

"Esta directiva (...) en la práctica está causando en la generalidad de los militares una incomodidad, una más. Diría que incluso está siendo bastante complicado, se están traspasando algunas líneas que nosotros mismos no imaginábamos", sostuvo.

Para la AOFA, la directiva es "humillante" porque parte del secretario general del Ministerio de Defensa, lo que supone una orden a las jefaturas militares de una persona que no es el ministro, y "desajustada" porque las Fuerzas Armadas "siempre fueron un ejemplo de equidad e igualdad de género".

Además, agregan, es "inoportuna", porque "hay decenas de problemas graves ante los que el Ministerio de Defensa no hace nada", como bajas remuneraciones, escasez de efectivos o falta de ascensos.

EL MINISTRO DE DEFENSA DA MARCHA ATRÁS

Tal ha sido la presión que el ministro de Defensa, João Gomes Cravinho, ha dado en las últimas horas marcha atrás anulando la medida.

Lo ha hecho en un despacho que ha divulgado la propia AOFA en Facebook, en el que argumenta que la directiva fue enviada por la Secretaría General, y que "por carecer de aprobación superior y por tratarse de un documento de trabajo que no evidencia un estado de maduración adecuado, se deben considerar anulados los referidos oficios".

La decisión ya ha sido celebrada por la AOFA, que lamenta que "no haya prevalecido el sentido común" y el asunto se haya "resuelto" por la presión mediática de la institución y por un presunto temor a los "daños políticos" de seguir adelante con la iniciativa.

Cynthia de Benito