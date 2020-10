El Juventus anuncia dos positivos por coronavirus entre el personal del club

EFE/EPA/FEDERICO PROIETTI/Archivo

Roma, 3 oct (EFE).- El Juventus informó este sábado de que en el último ciclo de test de coronavirus que hizo se registró el positivo de dos miembros del personal del club, que no son ni jugadores ni integrantes del cuerpo técnico.

"Juventus Football Club comunica que, tras los controles previstos por el protocolo, se registró el positivo por COVID-19 de dos miembros del personaL. No se trata ni de jugadores ni del cuerpo técnico o médico, sin embargo, de acuerdo con la normativa y el protocolo (federal), todo el grupo del equipo estará en aislamiento", informó el club turinés en un comunicado.

"Esta medida permitirá a todos los negativos desarrollar la normal actividad de entrenamiento y de partido, pero no permitirá contactos fuera del grupo", agregó.

El Juventus, rival del Barcelona en la fase de grupos de la Liga de Campeones, se medirá este domingo con el Nápoles, que tiene a dos jugadores positivos por coronavirus, en la tercera jornada de la Serie A italiana.