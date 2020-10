El Cerro Porteño sella con un discreto empate su corona de campeón de Paraguay

En la imagen, jugadores de Cerro Porteño. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Asunción, 2 oct (EFE).- Cerro Porteño, el campeón anticipado del Apertura, se despidió del torneo con un empate a un gol sobre el San Lorenzo, que plantó cara en su cancha a un líder que no pudo sellar con una victoria su gran tramo final del campeonato.

La primera parte transcurrió sin goles, con un Cerro Porteño dominando el balón pero sin precisión y profundidad, echando menos el bloque con el que ha coronado el Apertura.

El técnico Francisco Arce recurrió a jugadores sin tiempo de juego como el veterano Nelson Haedo, que fue homenajeado antes del encuentro al cumplir cien partidos con la camiseta del conjunto de Barrio Obrero.

Fue precisamente un contragolpe iniciado en las botas de Haedo el que llevó al primer gol del marcador, de un disparo del balón recogido en última instancia por Óscar Ruiz.

No pudo rematar lo iniciado Cerro Porteño, bloqueado ante un San Lorenzo motivado y sin trazas de ese equipo que es el penúltimo de la tabla.

En el 85 llegó el empate, de un penalti ejecutado por Juan Manuel Salgueiro tras una mano de dudosa intencionalidad de Marcos Cáceres, que fue sancionada por el VAR.

Arce reconoció al final del partido la paridad entre los dos equipos y anunció unos días de descanso antes de afrontar el torneo Clausura, que será en versión reducida debido a los meses de interrupción provocados por la pandemia.

"Fue un partido parejo. Nosotros no pudimos tener con mucha frecuencia la pelota, pero mejoramos en el segundo tiempo", dijo "Chiqui" Arce.

No obstante el resultado, Cerro Porteño cierra una exitosa marcha que comenzó al reinicio del Apertura, tras el parón por el coronavirus, sumando 14 partidos invicto, con once victorias, y un total de 50 puntos

Los de Arce se proclamaron campeones el pasado fin de semana, en el partido que ganaron a River Plate y que llevó a sus vitrinas el campeonato número 33.

La vigésimo segunda jornada, la última de este Apertura de la pandemia, tiene como plato fuerte los dos encuentros del domingo, en los que Olimpia y Libertad, ambos separados por un punto, intentarán hacerse con el segundo puesto de la tabla.

Olimpia, el campeón de los últimos cuatro torneos, se enfrentará a un Guaireña que está sexto y que ha hecho un torneo por encima de sus expectativas de recién ascendido.

Libertad, con un entero menos que Olimpia, intentará terminar como escolta en su choque ante Guaraní, que está tres puntos.