EEUU.- Trump evoluciona "muy bien" de la enfermedad y no necesita respiración asistida, según su equipo médico

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evoluciona favorablemente de la COVID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus, según ha informado este sábado su médico, Sean Conley, en el primer parte médico oficial desde el ingreso del mandatario en el Hospital Walter Reed de Bethesda, a última hora del viernes.



"El presidente está muy bien esta mañana, estamos extremadamente contentos con su progreso" según el médico del presidente. El asesor médico del mandatario, Shaun Dooley, ha asegurado que Trump está recibiendo cuidado médico multidisciplinar, "todas las funciones de sus órganos son correctas y no tiene problemas en respirar. Está excepcionalmente animado", ha añadido.



Así, Trump "lleva 24 horas sin fiebre, mantenemos un cauto optimismo, y satura a un 96 por ciento", diagnóstico que invita a un "cauto optimismo", según Conley, quien eludió dar una fecha concreta para su retorno. "Tuvo tos, fiebre y nunca ha tenido dificultades para respirar", ha añadido.



Por otro lado, este sábado también se ha dado a conocer que Donald Trump Jr., uno de los hijos del magnate, ha dado negativo en la prueba de coronavirus. "Me doy unos días más por precaución, volveré a hacerme la prueba y si vuelve a dar negativo regresaré al trabajo", ha hecho saber en su cuenta de Twitter.



No ha corrido la misma suerte el senador republicano Ron Johnson, que sí ha dado positivo por la enfermedad, y que por lo tanto se suma a otros dos senadores del partido, los representantes por Utah y Carolina del Norte Mike Lee y Thom Tillis.



El candidato demócrata, Joe Biden, ha enviado este sábado un mensaje a través de las redes sociales en el que ha vuelto a insistir en el uso de la mascarilla. "La mascarilla te protege. Pero también protege a los que están a tu alrededor: a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus vecinos y a tus colegas. Sé un patriota, y cumple con tu parte", ha manifestado.