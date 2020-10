Djokovic, 'cohete' de Roland Garros; Muguruza se deshace ante Collins

"Como recibir un cohete", describió el colombiano Daniel Galán (152º ATP) lo que supone jugar con Novak Djokovic (1º) en Roland Garros, este sábado tras caer por 6-0, 6-3 y 6-2 en una Philippe Chatrier en la que Garbiñe Muguruza (15º) fue eliminada por la estadounidense Danielle Collins (57ª).

En una cita de contrastes, Galán, el 'lucky loser' de la tercera ronda que nunca ha entrenado con un Top-10 mundial, se presentaba en sociedad ante el actual rey de la ATP, con sus 17 grandes y su interminable lista de triunfos y récords.

"Al principio sentía que tenía que hacer todo perfecto para no perder con tres 6-0. Luego fui capaz de disfrutar al menos un poco", resumió Galán, de 24 años. "Era como recibir un cohete", dijo de la derecha del serbio.

- Carreño vence a Bautista -

Djokovic, que se ha dejado solo cinco juegos en cada una de las tres primeras rondas, jugará por un puesto en cuartos con el ruso Karen Kachanov (16º), que apeó al chileno Christian Garín (22º); 2-6, 6-3, 6-4 y 6-2.

"No me siento bien físicamente ni con energía. Son muchas semanas con malestar y cansancio. Tengo que parar", suplicó el chileno, que pidió asistencia médica por una molestia en el aductor.

Tampoco respetó la salud al español Roberto Carballés (100º), sensación de la segunda ronda tras apear al canadiense Denis Shapovalov (10º) en cinco sets y cinco horas. Tuvo que retirarse cuando perdía 6-1 y 6-3 ante el búlgaro Grigor Dimitrov (19º) por un virus estomacal que le provocó vómitos.

Dimitrov jugará por una plaza en cuartos ante el griego Stefanos Tsitsipas (6º), que también avanzó tras una lesión, en su caso el esloveno Aljaz Bedene (56º), al principio del tercer set, cuando este último perdía 6-1, 6-2 y 3-1.

Además, en el pulso 100% español del día, Pablo Carreño (18º) eliminó a Roberto Bautista (11º), por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-4, y jugará por los cuartos con el alemán Daniel Altmaier (186º), otra de las grandes sensaciones de la presente edición, que se cobró al italiano Matteo Berrettini (8º); 6-2, 7-6 (7-5) y 6-4.

"No todo es el ranking, influye la confianza, la superficie y el momento", dijo Carreño, añadiendo que su entrenador "tendrá que trabajar" para preparar el partido.

- Badosa, superviviente española -

En el cuadro femenino la única española superviviente es Paula Badosa (87ª WTA), que entró a lo grande en los octavos eliminando a la ganadora de 2017, la letona Jelena Ostapenko (43ª), por 6-4 y 6-3, y jugará por un puesto en cuartos con la alemana Laura Siegemund (66ª).

"Pasé momentos duros. Desde muy joven se crearon muchas expectativas, me decían la nueva Sharapova, y no las cumplí. Tuve una vida muy caótica, no encontraba el equilibrio y la paz para rendir", relató todavía emocionada en rueda de prensa la ganadora de Roland Garros junior en 2015, que tiene ahora 22 años.

Horas después, ya en la noche parisina, Muguruza fue eliminada por la estadounidense Collins; 7-5, 2-6 y 6-4.

La española nacida en Caracas estuvo cerca de firmar su quinta remontada de la temporada, pero una serie de errores en la recta final, cuando dominaba 3-0 con un doble 'break', le costó el triunfo.

"No es un torneo fácil, hay muchas mujeres que juegan a muy alto nivel. Muchas que nunca habíamos visto jugar antes tan bien están en octavos", señaló Muguruza tras el duelo.

Además, la checa Petra Kvitova (11ª) batió a la canadiense Leylah Fernandez (100ª), por 7-5 y 6-3. Jugará con la china Shuai Zhang (39ª) por una plaza en cuartos.

