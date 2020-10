David Bustamante prefiere guardar silencio ante la situación de Josep María Mainat

02/10/2020 DAVID BUSTAMANTE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



Si hay una trama que ha ocupado todos los medios de comunicación desde hace dos días es la de Josep María Mainat. Y es que hacía tiempo que no vivíamos una historia tan impactante y con tanto interés social que este. Muchos han sido los profesionales que han querido hablar para defender al productor de televisión y otros, se han querido quedar al margen de la situación y a pesar de conocerle, no han querido hacer ningún comentario.



Es el caso de David Bustamante, que no ha hecho ningún comentario sobre la difícil situación por la que está pasando Josep María Mainat, fundador de Gestmusic. El cantante se limita a saludar con la mano desde dentro del coche y no confirma si conocía al productor o no.



David Bustamante confesó hace una semana que se sentía muy feliz tras conocer la noticia del embarazo de su exmujer, Paula Echevarría y aseguraba, que le deseaba toda la felicidad del mundo a ella y a su pareja en esta bonita etapa. Lo cierto es que el cantante está completamente enamorado de su pareja y solamente mira por la felicidad de él y de su hija, quien está muy contenta por la llegada de un nuevo miembro a la familia.



En esta ocasión hemos pillado a David Bustamante haciendo recados con un look de lo más informal posible y es que ya sabemos que al cantante le gusta el color negro y casi siempre es el color que utiliza para vestir a diario. El artista se ha dejado ver con un look total black, gorra y una riñonera de color marrón donde guarda sus pertenencias.



Pantalón de la marca Adidas, sudadera de la marca Nike y zapatillas blanca para romper y dar contraste a este look, así nos ha sorprendido David Bustamante a diario realizando algunos recados, ya que como se puede apreciar en las imágenes, lleva una bolsa en la mano.