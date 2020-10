Crivillé protagonista en el documental "Agostini, la leyenda del caballero"

El excampeón del Mundo de 500 c.c Alex Crivillé. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Madrid, 3 oct (EFE).- El español Alex Crivillé protagoniza una serie documental de dos capítulos denominada "Inside Alex Crivillé" en los que narra algunas de las fases más interesantes de su carrera deportiva en la que tiene por protagonista al campeón italiano Giacomo Agostini, quince veces campeón del mundo.

"Giacomo Agostini es una leyenda y un caballero", es el título del primero de los dos documentales dedicados al piloto italiano que narra Alex Crivillé, embajador de AMV, sobre su ídolo de infancia y quien acabó teniendo como jefe de equipo en la categoría de 250 c.c. junto al también italiano Luca Cadalora.

La serie documental "Inside Álex Crivillé" dedica esta entrega a la figura del mítico Giacomo Agostini, donde relata en primera persona su primer encuentro con Giacomo Agostini.

"Cuando Agostini se retiró yo era muy pequeño; tenía siete años. Ya era un mito, uno de los más grandes del motociclismo. Era un poco como Ángel Nieto aquí; en Italia, el más grande y hablar de Giacomo Agostini son palabras mayores. Yo no lo vi correr porque con siete años yo empezaba a ir en moto pero lo que consiguió fue muy grande", recuerda Alex Crivillé.

"Cuando conocí a Giacomo ya era una leyenda, pero también un caballero. Es un tío elegante, aparte de un gran piloto que había corrido en todas las categorías si bien destacó en las categorías grandes, con la MV Agusta de cuatro tiempos. La verdad es que los consejos que me daba, yo los escuchaba y lo que me estaba pasando, él ya lo había vivido. Le escuchaba con atención, ya que tuve una temporada delicada cuando corrí en 250 c.c. con su equipo", explica el doble campeón del mundo español.

El embajador de AMV destaca que cuando tuvo la oportunidad de correr en el equipo de Giacomo Agostini en los 250 c.c. le hizo "mucha ilusión, estaba entusiasmado porque había conseguido el mundial de 125 c.c. y teníamos la oferta de pasar a 250 c.c. con Giacomo Agostini y Luca Cadalora como compañero de equipo y con Philip Morris en el proyecto al 100 por ciento, era un equipazo".

"El primer contacto con Giacomo Agostini fue una comida en su casa y luego nos explicó el proyecto con Luca Cadalora. Pasamos mucho tiempo entrenando y probando las motos en Japón y la toma de contacto fue en Italia y luego, también en Jerez, que es donde hicimos el test", continúa Crivillé.

"Tuve una temporada realmente muy mala en el equipo de Giacomo Agostini, con muchas caídas y un poco desafortunada porque también tuve algún problema de fallos que habitualmente no pasan. Un día pasó y me quedé sin frenos, cosas que nunca debería haber ocurrido. También de los errores se aprenden y de las caídas se aprende muchísimo. Fue un año para tacharlo, pero también aprendí muchísimo aquel año con Yamaha y Giacomo Agostini", comenta el español.

"Al final me di cuenta que en los motores de dos tiempos era imprescindible tener un buen equipo técnico. Como jefe de equipo, yo tenía a su hermano Felice y también estaba Kel Carruthers, que era un gran ingeniero pero estaba más con Cadalora que conmigo y me di cuenta que era importantísimo afinar la moto, que fue lo que hizo Kel Carruthers", destaca Alex Crivillé.

"Al final de la temporada me cogió la moto y afinó cilindros, escapes, pero fue un poco tarde. Lo que estaba claro es que había un piloto líder, que era Luca Cadalora, que estaba preparado para ser campeón del mundo de 250 c.c. y para mí era mi primer año, que era cuestión de aprender un poco", comenta Alex Crivillé sobre esa temporada en los 250 c.c.