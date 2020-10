Contagio de covid-19 de Trump es un “fuerte recordatorio” para todos, sentencia Biden

Actualiza con retorno de Biden a Wilmington, tuit y cambio de origen. ///Wilmington, Estados Unidos, 3 Oct 2020 (AFP) - Durante meses, Donald Trump se burló de Joe Biden por su cautela ante el coronavirus. Pero con el presidente hospitalizado por precaución tras ser diagnosticado con covid-19, el candidato demócrata es el único recorriendo el país un mes antes de las elecciones.Es demasiado pronto para predecir cómo la enfermedad del mandatario republicano podría afectar una campaña electoral ya varias veces trastornada por acontecimientos históricos.Pero la ironía del último giro en el enfrentamiento entre los dos septuagenarios no pasó desapercibida para nadie el viernes. Después de todo, tan solo el martes por la noche, Trump, de 74 años, había redoblado sus burlas a Biden, de 77 años, por tomar demasiadas precauciones contra el virus. "Yo no uso máscaras como él", dijo Trump sobre Biden durante el primer debate televisado. "Cada vez que lo ves, tiene una máscara. Podría estar hablando a 200 pies de distancia (unos 60 metros) y aparece con la máscara más grande que he visto".Tras declararse la pandemia en marzo, cuando Biden permanecía aislado en su casa de Delaware, Trump lo llamó "Joe El Dormilón" y dijo que estaba "escondido" en su sótano, algo que sus seguidores repitieron hasta el infinito.Pero el viernes, Trump fue el que se vio obligado a permanecer en su casa, en cuarentena tras su diagnóstico positivo. Su médico dijo que estaba con "fatiga" pero de "buen humor".Mientras tanto, Biden anunció que había dado negativo en las pruebas y abordó un avión con destino a Michigan, un estado clave en el campo de batalla electoral, que Trump se aseguró en 2016. El exvicepresidente de Barack Obama llegó a la ciudad de Grand Rapids para un evento sobre la economía, pero su discurso, que pronunció con barbijo, tocó el tema del día."Esto no es una cuestión de política. Es un fuerte recordatorio para todos nosotros de que tenemos que tomarnos este virus en serio. No va a desaparecer automáticamente", dijo, en lo que pareció un golpe a la reiterada insistencia de Trump de que el virus simplemente "desaparecerá". - "No se trata de hacerse el duro" - Luego, Biden instó a la gente a usar máscaras, lavarse las manos y practicar el distanciamiento social, y agregó: "Sean patriotas. Esto no se trata de hacerse el duro. Se trata de hacer su parte. Usar mascarilla no sólo lo protege a uno sino a quienes nos rodean". Sin embargo, absteniéndose de atacar directamente a su rival, y evitando durante todo el día, hasta su regreso a Wilmington, las preguntas de los periodistas, Joe Biden buscó jugar el rol de unificador."Podemos, lo haremos y debemos unirnos", tuiteó por la noche el candidato demócrata.Su equipo de campaña decidió retirar su publicidad anti-Trump luego de que se anunciara el diagnóstico, dijo un responsable a la AFP. Esta decisión se tomó antes del ingreso del presidente al hospital.Antes de ese viaje, Biden se permitió sin embargo una transgresión, apenas velada, en un tuit: "Espero que esto sirva de recordatorio: usen máscaras".Todos los que asistieron al debate del martes en Cleveland, Ohio, habían dado negativo previamente. Pero el virus puede tardar varios días en detectarse en una persona infectada. Los familiares de Trump llegaron con mascarillas puestas, como los de Biden, pero luego se las quitaron, contó el viernes el periodista moderador del duelo, Chris Wallace. La primera dama, Melania Trump, también dio positivo por coronavirus.Biden recién aumentó su agenda de viajes a fines de agosto, después de meses de eventos virtuales desde su estudio en casa, o eventos en persona no lejos de Wilmington. Durante ese tiempo, Trump recorrió la nación de lado a lado, organizando mítines -principalmente al aire libre- con cientos de asistentes, que en su mayoría no usaban máscaras. Ahora, a solo 32 días para el día de las elecciones, es el equipo de campaña de Trump el que anunció el viernes que las apariciones del millonario republicano serían virtuales cuando no pospuestas hasta nuevo aviso. Mientras tanto, el equipo de Biden anunció nuevos eventos: su esposa Jill se dirigirá a Minnesota el sábado, mientras que el senador Bernie Sanders, exrival en las primarias demócratas, hará campaña en New Hampshire. Y la compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, estuvo en Nevada el viernes. La senadora de 55 años, que no asistió al debate del martes, ha dado negativo hasta ahora. "Este virus todavía está muy activo en todo nuestro país, por favor continúen usando una máscara y mantengan el distanciamiento social", tuiteó. Harris debe debatir con el vicepresidente Mike Pence el 7 de octubre, de acuerdo con lo previsto.El próximo debate presidencial entre Trump y Biden está programado para el 15 de octubre, pero aún no estaba claro si se llevaría a cabo.mlm-elc/sst/ad/gfe/rsr