Campaña pone foco en acceso y riesgos de internet para las niñas de Latinoamérica

Una niña estudia a través de internet en su casa en Brasilia (Brasil). EFE/ Joédson Alves/Archivo

Panamá, 3 oct (EFE).- Las clases virtuales a raíz de la pandemia muestran dos caras para las niñas de América Latina y el Caribe que tienen acceso a internet: protección ante el nuevo coronavirus y un aumento del riesgo de sufrir abusos a través de las pantallas, aspectos que destaca una campaña de la ONG Plan Internacional.

"En Latinoamérica, desde los 13 años las niñas ya sufren este tipo de delitos on-line. Hay muy poca falta de preparación para que las niñas eviten engaños en redes sociales", dijo en una entrevista a Efe la directora para la región de Centroamérica y el Caribe de la ONG Plan International, Débora Cóbar.

En marco del Día Internacional de la Niña, que se celebrará el próximo 11 de octubre, la ONG lanza la campaña 'Niñas con Igualdad', en la que menores de áreas urbanas y rurales asumirán por un día como máximas autoridades de instituciones públicas y privadas en 160 instituciones de 12 países de la región.

La actividad "Conectadas y Seguras" hace parte de la campaña y busca crear conciencia del limitado acceso a internet que enfrentan las mujeres, así como el acoso y la violencia en línea que pueden sufrir una vez conectadas.

"Estamos lanzando la campaña porque entendemos que es importante que las niñas estén conectadas, tiene sus cosas positivas y hay mucho que aprender, pero debemos asegurar que ese acceso sea seguro", declaró Cóbar.

¿CUALES SON LOS RIESGOS?

"Hemos encontrado que la escuela se vuelve un factor protector para las niñas, pues les permite aprender pero también les ayuda a evitar el abuso sexual, que lastimosamente se dan más en el área del hogar", expresó la directora.

Cóbar explicó que "alejar de la escuela" a aquellas niñas que no tienen acceso a internet "ha provocado que estén más expuestas al trabajo, y por el tema de la pobreza - que ha aumentado- las niñas se vuelven transacciones de uniones forzadas".

En el caso de aquellas que sí acceden a internet "están muy expuestas a todo lo que es el 'bullying', acoso dentro de las redes sociales, e incluso a poner en riesgo su integridad física".

"Cuando navego en internet o uso redes sociales me siento insegura (...) en Facebook hombres mayores empiezan a molestar escribiéndome bonita, pero muy excesivo. En Whastapp una vez recibí una amenaza", relata Nataly, una niña ecuatoriana que participa en la campaña "Conectadas y Seguras" de Plan International.

En Brasil, "el 77 % de niñas de entre 15 a 24 años expresaron haber sufrido algún tipo de acoso en redes sociales", y "en Colombia, las niñas entre 13 y 16 años el 55 % ha sufrido acoso en línea", indicó la directora de Plan.

En Guatemala, "el 80 % de los delitos informáticos que se han reportado están relacionados con acoso en redes y violaciones a la intimidad".

"Es un tema muy delicado que se disparó en la pandemia y debemos ponerle mucha atención", pues también "se ve en edades muy bajas", dijo Cóbar.

Este tipo de delitos son denunciados con poca frecuencia por temor o vergüenza, explicó la directora. Por ello, hay que "hablar mucho con nuestros hijos, clave, porque no podemos estar con ellos todo el tiempo, hay que crear una confianza, esa relación, para que el niño o niña cuando sienta que algo no está bien nos lo diga".

LÍMITE EN EL ACCESO

"Si bien el cierre de las escuelas afecta a las niñas y los niños por igual, debido a la discriminación de género existente, las niñas suelen tener menos acceso a la tecnología, por lo que ya es menos probable que estén en línea en comparación con los niños", declaró Cóbar.

Limpieza, cocina o cuidado de los hermanos son algunas de las tareas que limitan a las niñas acceder a la tecnología, lo que disminuye la probabilidad de estar "en línea" y asistir a clases virtuales.

En muchas comunidades, "también se tiene la creencia de que las niñas no necesitan estudiar más allá de la primaria, porque después, de todos modos, se casarán, tendrán hijos y serán amas de casa", añadió Cóbar.

Unicef señala que la pandemia dejó al 95 % de los 154 millones de estudiantes de la América Latina y el Caribe sin acceder a las aulas, destinándolos a las clases a distancia.

Ana de León