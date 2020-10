Bolivia.- La ONU registra 30 agresiones contra partidos y periodistas en Bolivia en septiembre

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



La misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia ha registrado un total de 27 agresiones a políticos y tres a periodistas en diferentes departamentos del país desde el pasado 6 de septiembre.



"La misión ha documentado 27 acciones reprobables de violencia en contra de CC (Comunidad Ciudadana), Creemos, FPV (Frente para la Victoria) y MAS en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí; algunas de éstas habrían sido cometidas por grupos movilizados no estatales", ha afirmado la organización en su cuenta de Twitter.



Asimismo, ha informado de las agresiones a tres periodistas en La Paz, Oruro y Sucre y ha avisado de que estas acciones no solamente "vulneran" la libertad de expresión, sino que "atentan contra el derecho de la ciudadanía a recibir información de diversas fuentes".



"Debe garantizarse la no repetición de hechos violentos y discursos de odio. Todos los actores deben condenar estos episodios y hacer lo que esté a su alcance para evitar aquellas conductas que pretenden afectar el proceso electoral pacífico que se merece el pueblo de Bolivia", ha apuntado la misión de la ONU, cuando se celebra el Día Internacional de la No Violencia.



La misión en Bolivia ha pedido que prevalezca el espíritu de "convivencia pacífica, tolerancia, respeto, comprensión y no discriminación" en el país durante la campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre.



Por otro lado, durante este viernes se ha registrado otro ataque en las oficinas de la formación CC en Cochabamba, que dejó a cuatro militantes heridos, según ha informado el diario 'El Deber', algo que su candidato presidencial, Carlos Mesa, ha relacionado directamente con el MAS.



"Denuncio la agresión de grupos violentos del MAS, que atacaron a nuestros militantes en Villa Pagador y Cochabamba", ha dicho el candidato presidencial de esta fuerza, Carlos Mesa, que ha asegurado que denunciarán lo sucedido.