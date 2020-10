Bogotá, una experiencia exitosa de reactivación tras la pandemia

Un grupo de personas hace fila conservando distancia en la entrada de un centro comercial de Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 3 oct (EFE).- Bogotá fue elegida como una de las experiencias exitosas de gobiernos municipales del mundo en la promoción de la recuperación económica tras la pandemia de la COVID-19, que en la ciudad ha dejado 271.929 contagiados y 6.825 fallecidos.

Según la investigación del Banco Mundial, realizada a través del Tokyo Development Learning Center (TDLC), Bogotá fue elegida junto a Nueva York, París, Barcelona, Helsinki, Londres y Bruselas para "documentar las acciones innovadoras que cada una de ellas ha implementado en movilidad, vivienda, urbanismo, cohesión social y desarrollo económico y que son consideradas como ejemplo global".

La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital colombiana detalló en un comunicado que en el caso de Bogotá "el estudio busca reconocer, entre otros aciertos, el manejo del abastecimiento y el seguimiento de precios que hizo la ciudad al inicio de la pandemia".

Igualmente destacó la estrategia "Bogotá a Cielo Abierto", iniciativa con la que la ciudad busca reactivar el sector gastronómico.

Con esta propuesta, que entró en vigor a principios del mes pasado, los restaurantes, cafés, cafeterías y gastrobares que brindan servicio a la mesa en lugares abiertos volvieron a atender con una ocupación del 30 % de su aforo al aire libre y del 25 % al interior.

Para la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán, el éxito de estas estrategias es el resultado de un trabajo colectivo entre las entidades públicas y la empresa privada.

"Ahora viene lo más difícil, mantener la disciplina para no volver a cuarentena y posicionar la ciudad como epicentro de emprendimiento e innovación", aseguró.

LA DIVERSIDAD COMO UNA OPORTUNIDAD

Los investigadores del Banco Mundial también destacaron que Bogotá asumió la diversidad como una oportunidad para impulsar la reactivación.

En ese sentido resaltaron el hecho de que estas estrategias no son provisionales, sino que hace parte del Plan de Desarrollo de la capital colombiana, lo que además de darle permanencia y continuidad a la reactivación ayuda a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

"Bogotá es una ciudad que se ha preparado para reactivarse de manera responsable y sostenible en medio de esta pandemia", expresó el director ejecutivo de la agencia de promoción de inversión Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez.

Agregó: "Este trabajo articulado que se ha hecho desde la administración distrital y que ha incluido muchas visiones de ciudad, permitirá que a la capital vuelva la inversión, tan necesaria para el desarrollo económico y social".