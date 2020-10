Bélgica.- El Gobierno de De Croo obtiene el apoyo de la Cámara de Bélgica

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de coalición de Bélgica, encabezado por el primer ministro Alexander de Croo, ha obtenido este sábado el apoyo mayoritario de la Cámara de Representantes, después de casi dos años de interinidad por la caída del anterior Ejecutivo en diciembre de 2018.



El Gobierno ha conseguido así el apoyo del hemiciclo con 87 votos a favor, 54 en contra y siete abstenciones. Los siete partidos de la 'Coalición Vivaldi', llamada así en alusión a las 'Cuatro Estaciones' del compositor barroco y a las cuatro familias que componen el Ejecutivo han respaldado al primer ministro.



Desde la oposición, los partidos centristas cdH y DéFI han optado por la abstención. "Le damos el beneficio de la duda", ha afirmado la representante de cdH, según recoge el diario 'La Libre'. "Los partidos que no quieren este Gobierno nos han ofrecido un lamentable espectáculo de obstrucción parlamentaria", ha afirmado Sophie Rohonyi, de DéFI, en referencia al debate del viernes que se alargó hasta la noche.



Por su parte, los nacionalistas flamencos de la N-VA, la extrema derecha del Vlaams Belang y los comunistas de PTB han votado en contra. "Mientras que sigan pidiendo confianza ciega, no se la concederemos", se ha justificado el líder de N-VA, Peter de Roover.



La votación da fin a tres días de debates parlamentarios, que se han desarrollado excepcionalmente en el seno del Parlamento Europeo, para que los 150 diputados pudieran respetar la distancia social.



El Gobierno de coalición se apoyará sobre una coalición de los partidos flamencos y valones de socialistas (s.pa y PS), liberales (Open Vld y MR) y verdes (Groen y Ecolo), además de contar con los democristianos flamencos (CD&V).



UN PRIMER MINISTRO NEERLANDÓFONO



La designación de De Croo responde a las llamadas que pedían que el nuevo jefe del Ejecutivo fuera neerlandófono, para romper así con la tendencia francófona de los dos anteriores, Elio di Rupo (PS) y Charles Michel (MR), y consolida a un joven liberal que inició su carrera política hace apenas once años.



Hijo de otro diputado de la Open Vld, De Croo asumió la presidencia del partido liberal flamenco en 2009 para suceder al exprimer ministro Guy Verhofstadt y ocupó por primera vez una cartera ministerial en 2010 con el Gobierno federal del flamenco Yves Leterme, aunque apenas cinco meses después forzó la caída del Ejecutivo con la salida de su partido por una disputa por un distrito electoral.



Además ha sido viceprimer ministro por el Open Vld en los Gobiernos de Elio di Rupo y de Charles Michel, ocupando con el primero la cartera de ministro de Pensiones y, con el segundo, la de Cooperación, Telecomunicaciones y, en los últimos meses, la de Finanzas.