ADVISORY --FLASH-- 6028-HEALTH-CORONAVIRUS/TRUMP-TWEET

Trump tweets, "Going well, I think! Thank you to all. LOVE!!!"

Start: 03 Oct 2020 04:24 GMT

End: 03 Oct 2020 04:25 GMT

Trump tweets, "Going well, I think! Thank you to all. LOVE!!!"

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: SOCIAL MEDIA/WHITE HOUSE HANDOUT

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Politics / International Affairs

Audio: MUTE

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com