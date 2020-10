99-75. El AEK hace añicos el sueño de Casademont y frustra una final española

Los jugadores del Zaragoza Robin Benzing (c) y Tryggvi Hlinason (d) en acción durante la semifinal del torneo Basketball Champions League Final Eight entre AEK BC y Casademont Zaragoza en Atenas, Grecia.EFE/EPA/FIBA PRESS OFFICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El AEK de Atenas hizo añicos este viernes el sueño del Casademont Zaragoza de clasificarse para la final de la Liga de Campeones (99-75) frustrando así una final española, ya que en la otra semifinal el Hereda San Pablo Burgos consiguió el pase al derrotar al Dijon francés.

El equipo aragonés sucumbió ante el anfitrión, el conjunto económicamente más potente de la competición, que demostró su poderío y experiencia ante un Casademont Zaragoza que tuvo una noche horrenda porque nunca salió a relucir la esencia que mostró desde la pasada temporada y se perdió en un juego demasiado individual en ataque y sin fortaleza en defensa.

El conjunto maño, que necesitaba mostrar su mejor nivel como lo hizo en los cuartos de final contra el Iberostar Tenerife, no pudo repetir el gran partido que realizó frente a los insulares, algo que era obligado teniendo en cuenta la entidad del oponente y sus individualidades.

El equipo aragonés pareció salir intimidado al partido por la entidad del rival ya que su seis primeros tiros fueron errados ante la fuerte presión defensiva de su rival y en defensa no conseguía frenar la calidad helena.

Linos Chrysikopoulos lideraba el ataque de los propietarios del terreno con tres triples que, poco a poco, se fueron distanciando aprovechando las pérdidas (hasta cinco) de los aragoneses y su falta de acierto ofensivo pues solo el argentino Nico Brussino veía aro y sustentaba a los suyos, pero aún así el primer cuarto acabó con una diferencia de 11 puntos (26-15) para los atenienses.

Y si las cosas no habían funcionado en los primeros diez minutos la situación fue a peor en el siguiente acto en el que el conjunto "rojillo" seguía blando atrás, sin llegar a puntear y queriendo forzar demasiado las situaciones en ataque de manera individual, lo que elevó la ventaja hasta los 19 puntos en un par de ocasiones para acabar marchándose a 21 al descanso (53-32).

El AEK mostraba un gran acierto en los triples (53 %) lo que dejó el partido sentenciado muy pronto porque el Casademont solo alcanzó un pírrico 29 % en tiros de campo.

La segunda mitad fue un sufrimiento continuo para el equipo zaragozano al que los nervios y la precipitación por querer remontar le llevaron a seguir cometiendo errores y facilitando que el AEK alcanzara la final de una manera plácida y con un letal Rice desatado ante el aro rival.

- Ficha técnica:

99 - AEK (26+27+30+16): Gkikas (3), Langford (18), Jankovic (6), Chrysikopoulos (10), Moreira (10) -cinco inicial- Rice (18), Maciulis (6), Zisis (2), Lojeski (11), Rogkavopoulos (10), Slaughter (5) y Atkins (-).

75 - Casademont Zaragoza (15+17+25+18): San Miguel (-), Seeley (18), Brussino (15), Benzing (6), Thompson (2) -cinco inicial- Sulaimon (-), Jaime Fernández (-), Barreiro (4), Ennis (13), Hlinason (11) y Javi García (6).

Arbitros: Glisic (Serbia), Lanzarini (Italia), Kozlovskis (Letonia). Excluyeron por personales a Thompson (m.31) y Jankovic (m.40).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda semifinal de la Liga de Campeones disputado en el OAKA Olympic Indoor Hall "Nikos Galis" de Atenas a puerta cerrada.