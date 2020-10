0-2. Un Betis solvente deja sin opción a un Valencia incapaz

El centrocampista del Real Betis Cristian Tello (2i) celebra su gol, segundo del equipo andaluz ante el Valencia CF, durante el partido correspondiente a la jornada 5ª de LaLiga jugado en el estadio de Mestalla. EFE/Manuel Bruque

Valencia, 3 oct (EFE).- Un Betis solvente y seguro a lo largo de todo el encuentro se impuso con autoridad en Mestalla, por 0-2, ante un Valencia incapaz y sin recursos en un choque que pudo acabar con una victoria más contundente para el equipo sevillano.

El Valencia en nada se pareció al que había ganado cuatro días atrás en su visita a la Real Sociedad, pero el Betis tampoco tuvo que ver con el equipo goleado por 3-0 en su visita al Getafe.

El conjunto valenciano no mostró patrón alguno de juego, mientras que los béticos se sintieron cómodos y superiores durante todo el encuentro, en el que desplegaron un gran fútbol.

Aunque al Valencia le fue anulado un gol por claro fuera de juego en la primera acción de peligro del partido, el Betis llevó la iniciativa en los compases iniciales del choque, con mucha presencia en el área local, hasta que Canales hizo el 0-1 en una acción elaborada de todo el ataque bético.

El equipo local planteó el encuentro con el objetivo de superar al Betis a la contra, pero le faltó profundidad y le sobraron pérdidas de balón en zonas comprometidas.

A medida que pasaban los minutos, el partido se decantó a favor de los visitantes, bien asentados sobre el césped, siempre cerca de la meta de Doménech y ante un Valencia sin recursos y sin capacidad de llegada a la meta rival.

En los últimos minutos del primer periodo la presencia de los futbolistas del equipo andaluz cerca de la meta de Doménech se intensificó ante la incapacidad local para acercarse al área rival.

Solo un balón en profundidad de Guedes sobre Maxi Gómez se puede contar entre las opciones locales en el tramo final del primer tiempo, que estuvo marcado por la impotencia local y la solvencia visitante.

Nada cambió en el tramo inicial de la reanudación, con nuevas llegadas de los jugadores del Betis gracias a sus constantes recuperaciones del balón, ante un Valencia que no mostraba capacidad alguna de reacción.

Al equipo de Manuel Pellegrini le faltaba un gol para cerrar el encuentro, mientras la esperanza para el Valencia era la de tener cerca la posibilidad de no perder. En ese momento todo apuntaba a que estaba más cerca el primero de los dos supuestos.

El Valencia no encontraba el camino de acercarse a la meta de Joel Robles, mientras que el Betis desperdiciaba sus constantes ataques por errores propios o buenas paradas de Jaume Doménech, hasta que en el enésimo ataque del conjunto sevillano, Tello hizo el 0-2.

El Betis fue justo vencedor y disipó algunas dudas, mientras que el Valencia se quedó con la sensación de que a pesar de la victoria en San Sebastián está muy lejos de funcionar como un equipo.

- Ficha técnica:

0 - Valencia: Jaume Doménech, Thierry, Diakhaby, Hugo Guillamón, Gayà, Jason (Kang In Lee, m.56), Wass, Kondogbia (Carlos Soler, m.81), Guedes (Álex Blanco, m.56), Gameiro (Manu Vallejo, m.81) y Maxi Gómez.

2 - Betis: Joel Robles, Emerson, Bartra, Sidnei, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Canales, Joaquín (Williamn Carvlaho, m.80), Fekir (Guardado, m.92), Tello (Juanmi, m.92) y Sanabria (Borja Iglesias, m.86).

Goles: 0-1, m.19: Canales. 0-2: m.75: Tello.

Árbitro: Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó por el Valencia a Guedes y Hugo Guillamón, y por el Betis a Bartra y Canales.

Incidencias: partido disputado en Mestalla a puerta cerrada. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de José Valls, socio número 2 del club valenciano.

Alfonso Gil